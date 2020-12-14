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  4. Farkındalık için yaptılar! Nuri Alço öldü Murat Övüç yoğun bakımda

Farkındalık için yaptılar! Nuri Alço öldü Murat Övüç yoğun bakımda

14.12.2020 13:48 | Son Güncelleme:
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Farkındalık için yaptılar! Nuri Alço öldü Murat Övüç yoğun bakımda

Ünlü sunucu ve sanatçı Uğur Arslan koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanlarına ithafen "Gidenler Dönmez Geriye" isimli bir video klip çalışmasına imza attı. Çalışmada Nuri Alço ölürken Murat Övüç de virüsten dolayı yoğun bakıma kaldırılıyor.

Sosyal sorumluluk projesi kapsamında çekilen video klibin yönetmen koltuğunda Burak Akan oturuyor. Çekimleri Avrupa Hospital'de gerçekleştiren sosyal sorumluluk projesinde Nuri Alço, Murat Övüç, Kahraman Sivri, Yüksel Molla, Özge Sarı ve Mehmet Ulay gibi isimler yer aldı.

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Çekimlerde bir doktoru canlandıran Nuri Alço rol gereği ölürken, fenomen Murat Övüç ise yoğun bakıma kaldırıldı. Projenin görüntü yönetmenliğini İhsan Menkü gerçekleştirirken, fotoğraf sanatçılığını Hüseyin Kurt üstlendi.
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"KLİBİ HAYATINI KAYBEDEN SAĞLIK ÇALIŞANLARINA ADIYORUZ"

Konuyla ilgili konuşan Uğur Arslan "Sağlık çalışanlarına ithafen çektiğimiz bu sosyal sorumluluk projemizde bizlere destek veren tüm dostlarımıza teşekkür ederiz. Bu video klibi hayatını kaybeden tüm sağlık çalışanlarına adıyoruz. Onlar bu ülkenin kahramanları" ifadelerini kullandı.

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