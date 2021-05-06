Sofraların yeni gözdesi! Faydaları saymakla bitmiyor

Suda yetişen tek tahıl olma özelliğine sahip olan pirinç, ülkemizde; Balıkesir, Edirne, Kastamonu, Sinop gibi illerde yetişip mutfağımıza ulaşmaktadır. Genellikle osmancık, baldo, yasemin gibi türlerine alışık olduğumuz pirincin son zamanlarda en popüler türü olan Basmatiyi inceleyeceğiz.

YÜKSEK BESİN DEĞERİ

Basmati pirincin ana vatanı Hindistan, Himalaya'nın eteklerinde yetişen bu pirinç türü bildiğimiz pirinç şekillerine göre biraz farklı, uzun yapısı ve yüksek besin değeri ile diğer türlere fark atıyor.

İçerisinde; B1 vitamini, B6 vitamini, E vitamini, K vitamini, kalsiyum, potasyum, magnezyum ve çinko bulunduğu için besin değerleri bakımından da özellikle tercih ediliyor. Şeker hastalarının pirinç tüketmesi yasaktır ancak glisemik indeksi düşük olan basmati pirincini diyabet hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor.

BASMATİ PİRİNÇ NASIL PİŞİRİLİR?

Gluten içermemesi çölyak hastalarının da tüketmesine olanak sağlıyor aynı zamanda içeriğindeki lifler sayesinde sindirim sistemini düzenliyor. Pilav yaparken sıklıkla kullandığımız baldo pirinçler yüksek nişasta içerdiği için pişirilmeden önce suda bekletiliyor sonrasında tadının daha güzel olması için yağda kavruluyor. Basmati pirinç az miktarda nişasta içerdiği için suda bekletmeye gerek kalmıyor. Ayrıca içerisindeki B vitaminini korumak için kavurma işlemini çok kısa tutmak gerekiyor. Daha çok haşlama yöntemiyle pişirebileceğiniz bu pirinci güvenle tüketebilirsiniz.



