Farklı ülkelerin kahve alışkanlıkları nelerdir? Her ülkenin kendine has bir kahve şekli var!

Pandeminin etkisiyle “Dünya küçüktür” algısından uzak bir noktaya evrilmeye başladık. Koronavirüsün en çok etkilediği gezginler seyahat kısıtlamalarından nasibini aldı. Madem bir süre daha dünyayı gezemiyoruz o zaman ülkelerin kültürel değerlerini sizlerin ayağına getirelim dedik. İşte ülkelerin kendilerine has kahveleri...

YUMURTA KAHVESİ- VİETNAM

Pofuduk keki andıran bu görüntüsü ile bu kahvenin temel malzemesini yumurta sarısı oluşturuyor. Bu kahve için gerekli olan tüm malzemeler bir yumurta sarısı, yoğunlaştırılmış süt, şeker ve sıcak kahvedir.

LAPONYA KAHVESİ- FİNLANDİYA

Kuzey Işıkları başta olmak üzere, benzersiz kar manzarası ve masalsı otelleriyle dikkat çeken Laponya, kahvesiyle de gezginlerin gönüllerinde yer etmeyi başarıyor. Bu kahveyi ilginç yapan kısmı ise yöresel bir peynirle servis ediliyor olması. Peynirler filtre kahvenin içine dökülüyor ve kahve bitiminde en son kaşıkla yeniyor.

LİMONLU ESPRESSO- İTALYA

Bir dilim limon eklenmiş klasik tarif. Limon önce bir kaşıkla bardağın kenarına veya dibine doğru yassılaştırılmalıdır. Ardından ise tek bir yudumda kahvenin bütün aroması hissedilir.