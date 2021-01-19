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Farklı ülkelerin kahve alışkanlıkları nelerdir? Her ülkenin kendine has bir kahve şekli var!

Seray Üstün Seray Üstün 19.01.2021 16:14 | Son Güncelleme:
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Farklı ülkelerin kahve alışkanlıkları nelerdir? Her ülkenin kendine has bir kahve şekli var!

Her dünyanın pek çok köşesinde milyonlarca insan güne bir fincan kahve ile başlar. Ancak hemen hemen her ülkenin ve kültürün bu keyfi yapmak için seçtiği bambaşka bir yol olduğunu söylemek gerekir. Sizler için farklı ülkelerin kahvelerini derledik. Bol köpüklü Türk kahveniz hazırsa bu tur tam size göre...

Pandeminin etkisiyle “Dünya küçüktür” algısından uzak bir noktaya evrilmeye başladık. Koronavirüsün en çok etkilediği gezginler seyahat kısıtlamalarından nasibini aldı. Madem bir süre daha dünyayı gezemiyoruz o zaman ülkelerin kültürel değerlerini sizlerin ayağına getirelim dedik. İşte ülkelerin kendilerine has kahveleri...

YUMURTA KAHVESİ- VİETNAM

YUMURTA KAHVESİ

Pofuduk keki andıran bu görüntüsü ile bu kahvenin temel malzemesini yumurta sarısı oluşturuyor. Bu kahve için gerekli olan tüm malzemeler bir yumurta sarısı, yoğunlaştırılmış süt, şeker ve sıcak kahvedir.

LAPONYA KAHVESİ- FİNLANDİYA

LAPONYA KAHVESİ

Kuzey Işıkları başta olmak üzere, benzersiz kar manzarası ve masalsı otelleriyle dikkat çeken Laponya, kahvesiyle de gezginlerin gönüllerinde yer etmeyi başarıyor. Bu kahveyi ilginç yapan kısmı ise yöresel bir peynirle servis ediliyor olması. Peynirler filtre kahvenin içine dökülüyor ve kahve bitiminde en son kaşıkla yeniyor.

LİMONLU ESPRESSO- İTALYA

ESPRESSO

Bir dilim limon eklenmiş klasik tarif. Limon önce bir kaşıkla bardağın kenarına veya dibine doğru yassılaştırılmalıdır. Ardından ise tek bir yudumda kahvenin bütün aroması hissedilir.

LAGRİMA- ARJANTİN

lagrima

Hafif içimli kahve sevenlerin biri numaralı tercih olmaya aday bir lezzet ile devam ediyor. Sütlü kahve tanımına hepiniz aşinasınızdır. Ancak bu ‘kahveli süt’ olarak adlandırılabilir. Biraz süt köpüğünün içerisine birkaç damla sert kahve eklenir.

BONBON KAHVESİ- İSPANYA

BONBON

Süt ve kahvenin illüzyonu diyebileceğimiz İspanyolların bonbon kahvesi, alışık olduğumuz kahvelere hiç benzemiyor. Özel bir kahveyle yapılan bonbonda, süt ve kahve ilk başta birbirine karışmıyor. İçerken sürekli karıştırmak gerekiyor.

BAHARATLI KAHVE- FAS

BAHARATLI KAHVE

Susam, karabiber ve Hindistan cevizi gibi baharat karışımlarının sıradan kahve çekirdekleriyle birlikte öğütülmesi alışılmadık ama çok güçlü bir içecek ortaya çıkartıyor.

ÇAYLI KAHVE- HONG KONG

çaylı kahve

Bu kahve ve sütlü çay karışımı, ilk yudumdan itibaren güçlü bir izlenim bırakıyor. 4 porsiyon siyah çay, biber, yoğunlaştırılmış süt ve iki bardak kahve kullanılarak yapılıyor.

PHARİSAER-ALMANYA

pharisaer

Bu kahve aile toplantılarında alkol varlığını gizlemek için Almanya'da icat edildi. Bir parça rom, kahve ile birlikte bol miktarda çırpılmış kremanın altında gizlidir.

CAFE TOUBA- SENEGAL

CAFE TOUBA

Kavurma işlemi sırasında karışıma Gine biberi ilave edilir. İçeceğin kendisi sıradan kahve ile aynı şekilde hazırlanıyor.

PORTAKALLI KAHVE- JAMAİKA

PORATAKALLI KAHVE

Limonlu kahve olur da portakallısı olmaz mı? Jamaika’da çok tutulan portakallı kahve, bir miktar rom ile karıştırılıyor ve yanında portakal dilimleriyle servis ediliyor. Bu kahve en az yerliler kadar turistlerce de çok seviliyor.

Araştırmalara göre günde kaç bardak kahve içmek gerekiyor?Araştırmalara göre günde kaç bardak kahve içmek gerekiyor?


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