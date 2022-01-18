Farklı ve eğlenceli şekillerde kek, kurabiye tarifleri yapabileceğiniz birbirinden güzel ürünler

Sevgililer Günü için kalp şeklinde bir pasta ya da çocuklarınızın yüzünü güldürecek eğlenceli figürleri olan kurabiyeler yapmak istemez misiniz? Sevdiklerinizi mutlu edecek farklı şekillerdeki kek ve kurabiyeler için illa pastanelerin yolunu tutmanıza gerek yok. Evde de şekillerdeki kesici ve kalıplarla harika keklere, kurabiyelere imza atabilirsiniz! Gelin, vakit kaybetmeden çay saatinizi renklendirecek eğlenceli şekillere sahip ürünleri birlikte inceleyelim.

1. BPA içermeyen: Louty Kurabiye Damgası

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Standart kalıpları kullanmadan kek, pasta ve kurabiyelerinizde estetik tasarımlar olsun isterseniz Louty Kurabiye Damgası'na mutlaka göz atmalısınız! Ürün, birbirinden farklı 5 adet tasarıma sahip damga içerir. Kalıbın yüksekliği kolayca ayarlanabildiği için farklı boyut ve yükseklikteki kurabiyeleri rahatlıkla şekillendirebilirsiniz. BPA içermeyen ve dayanıklı ABS ile üretilen damgalar, kolayca temizlenir. Kaliteli materyali sayesinde uzun yıllar kullanılır. Mutfakta harikalar yaratmanıza yardım eden ürünle sıradan bir günü bile özel güne çevirebilirsiniz!

Estetik tasarımlarıyla kek ve kurabiyeleri şekillendiren Louty Kurabiye Damgası'nı buradan satın alabilirsiniz.

2. İsimler yazılsın: Jingyou Büyük Harf Kesici

Sevdiklerinizi isimlerinin yer aldığı kek ve kurabiyelerle sevindirmeye ne dersiniz? Jingyou Büyük Harf Kesici ile kelimeleri kolayca oluşturabilirsiniz. İngilizce alfabede yer alan ve büyük harflerden oluşan set kolay kullanıldığı için çocuklarınızla birlikte mutfakta eğlenceli dakikalar geçirebilirsiniz. İçinde yay bulunan harf kalıpları, hızlı şekillendirme yapmanızı sağlar. Ayrıca yüzeyi pürüzsüz olduğu için kullanmak da oldukça güvenli. Demonte tasarımı sayesinde sizi uğraştırmadan kolayca temizlenir.

Doğu günü gibi özel günleri unutulmaz kılan Jingyou Büyük Harf Kesici'yi incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Yılbaşı ruhu hep evinizde: Cabilock Noel Kalıbı

Yeni yılın o heyecan dolu atmosferini çay saatine taşımanızı sağlayacak bir ürünle karşınızdayız. Cabilock Noel Kalıbı, yılbaşı temaları içeren 6 farklı desene sahip. Yapışmayan ve kalıntı bırakmayan yapısı sayesinde kalıpla kolay şekillendirme yapabilirsiniz. Sadece kurabiyelerinize değil kek ve pastaların süslemelerinde de tercih edebilirsiniz. Esnek formu sayesinde kolay ve güvenli bir kullanımı olduğu için çocuklarınızla birlikte mutfakta keyifli anlar yaşayabilirsiniz.

Yılbaşı ağacı, Ren geyiği, Noel Baba ve kardan adam gibi yılbaşı figürlerinin yer aldığı Cabilock Noel Kalıbı'nı satın almak isterseniz böyle buyurun.

4. Estetik tasarımlar: Rainao Ahşap Kurabiye Kalıbı

Gül ve kuş olmak üzere iki farklı deseni bulunan Rainao Ahşap Kurabiye Kalıbı, misafirleriniz için özenle hazırlanmış kurabiye ve bisküviler elde etmenizi sağlar. Ahşap, balmumu ve keten yağı ile üretildiği için kolay temizlenir. Uygulaması ise oldukça pratik. Yapmanız gereken, kalıbı hamurun üzerine bastırmak ve kalıbın içinde kalıbın parçayı dikkatli bir şekilde çıkarmak. Birbirinden estetik şekillere sahip kurabiyelere ulaşmak işte bu kadar kolay!

Kutlamalara çok yakışan kurabiyeler yapmanıza yardım edecek Rainao Ahşap Kurabiye Kalıb'nı satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

5. Farklı boyuttaki kurabiyeler için: TSKDKIT Plastik Kurabiye Kalıbı

Birden fazla boyutta kurabiyeler yapmak isterseniz TSKDKIT Plastik Kurabiye Kalıbı'na bakmadan geçmemenizi öneriyoruz. 32 adet şekillendirici kalıp içeren setle farklı renkte yıldız, kalp, daire, insan, çiçek ve kare şekiller yer alır. Kaliteli materyal ile üretilen kalıplar geri dönüştürebilir olduğundan çevreye zarar vermez. Pürüzsüz yüzeyi ve esnek yapısı sayesinde kolay kullanılır. Kalıpları kurabiye dışında pasta, meyve ve sebzeleri şekillendirmek için de kullanabilirsiniz.

Bulaşık makinesinde kolayca temizleyebileceğiniz TSKDKIT Plastik Kurabiye Kalıbı'nı satın almak için tek yapmanız gereken buraya tıklamak.

6. Kendi şeklini oluşturmak isteyenlere: CANDeal Kalıp

Pasta, kek ve kurabiyeleri belli bir şekle bağlı kalmadan kendiniz şekillendirmek isterseniz CANDeal Kalıp'ı tercih edebilirsiniz. 3'lü set olarak gelen üründe kare ve dairenin yanı sıra sadece kesme işlemini yapabileceğiniz kesici de bulunur. Böylece hamur işlerinize istediğiniz şekilleri rahatça verebilirsiniz. Ahşap tutma kollarıyla rahat kullanılan set, kolay temizlenir. Ürünü kendiniz için tercih edebileceğiniz gibi kek ve kurabiyelerini şekillendirmekten hoşlanan sevdiklerinize de hediye edebilirsiniz.

Kek ve kurabiyelerin yanı sıra börek ve meyveleri de kolayca şekillendiren CANDeal Kalıp'ı satın almak isterseniz buraya tıklamanız yeterli!

7. Keklerde sıra dışı tasarımı sevenlere: Emsan Magic Kek Kalıbı

Alüminyum döküm gövdeye ve yapışmaz seramik iç yüzeye sahip Emsan Magic Kek Kalıbı, farklı tasarımı ile mutfağınızın vazgeçilmez parçası olmaya aday. Bardak şeklinde 8 farklı formu bir araya getiren kek kalıbı ile misafirlerinizi şaşırtan sunumlara imza atabilirsiniz. Yanmaz ve yapışmaz tasarımı hem kekin kalıptan çıkmasını hem ürünün temizlenmesini kolaylaştırır. Bulaşık makinesinde yıkanabilen ürünü mikrodalga fırında ve direkt ateş üstünde kullanmamanız gerektiğini hatırlatmakta fayda var.

Çizilmeye karşı dayanıklı yapısına bayılacağınız Emsan Magic Kek Kalıbı'nı incelemek ve satın almak için buraya tıklayabilirsiniz.

8. Eğlenceli tasarımıyla: AydBoss Kedi, Pati, Kemik 3'lü Set Kurabiye Kalıbı

Kurabiyelerinizde patili dostlarımızın figürlerine yer vermeye ne dersiniz? AydBoss Kedi, Pati, Kemik 3'lü Set Kurabiye Kalıbı'nın eğlenceli tasarımları ile çocuklarınızı sevindirebilirsiniz. Doğada %100 çözünebilen ve petrokimya içermeyen malzeme ile üretilen kurabiye kalıpları, yapışmayan, pürüzsüz yüzeyi sayesinde kolay kullanılır. Kalıpları kullanarak kurabiye dışında kek ve pastalarınızı da süsleyebilirsiniz. 50 derecenin üstündeki sıcaklığa maruz bırakmamanız gereken kalıpları elde yıkayarak uzun süre kullanabilirsiniz.

Özel günlerde farklı süslemelerle sevdiklerinizi mutlu etmek isterseniz AydBoss Kedi, Pati, Kemik 3'lü Set Kurabiye Kalıbı'na buradan ulaşabilirsiniz.

9. Misafirlerinizi şaşırtın: Main Collectibles Tren Harry Potter Hogwarts Express Kurabiye Kalıbı

Harry Potter tutkunları burada mı? Main Collectibles Tren Harry Potter Hogwarts Express Kurabiye Kalıbı ile en sevdiğiniz seriyi çay saatinize taşıyabilirsiniz. Doğada %100 çözünebilen PLA materyal ile üretilen kurabiye kalıbı eğlenceli tasarımı sayesinde kurabiyelerinize renk katar. Petrokimya ürünü olmadığı için çocuklar da kalıpları rahatça kullanabilir. Bu nedenle dilerseniz çocuğunuzla mutfakta eğlenceli vakit geçirebilir dilerseniz oyun hamuru ile şekillendirme yapmaları için onlara hediye edebilirsiniz.

Farklı tasarımı ile eğlenceli kurabiyeler yapmanıza yardım edecek Main Collectibles Tren Harry Potter Hogwarts Express Kurabiye Kalıbı'nı incelemek ve satın almak isterseniz sizi böyle alalım.

10. 3 farklı tasarım 1 arada: Emsan Griss One&Six Kek Kalıbı

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Minik boyutlu ve farklı şekillerde kek yapmaya ne dersiniz? 3 farklı desene sahip Emsan Griss One&Six Kek Kalıbı, aynı anda 6 adet tek porsiyonluk kek yapmanıza olanak sağlar. Çizilmelere karşı dayanıklı olan ürünün gövdesi alüminyum, içi ise seramik kaplama. Sağlıklı, yanmaz ve yapışmaz iç yüzeyi sayesinde kekler kalıptan dağılmadan, kolayca çıkar. Ürün bulaşık makinesinde rahatlıkla yıkanabilir. Ancak kek kalıbı, mikrodalga fırın ve direkt ateş üzerinde kullanıma uygun değil.

Birbirinden güzel sunumlar hazırlayabileceğiniz Emsan Griss One&Six Kek Kalıbı'nı incelemek ve sepete eklemek isterseniz böyle buyurun.

