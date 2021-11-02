Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Beyaz çikolataya doyacağınız 3 farklı tatlı tarifi

Tatlılara en çok yakışan ürünlerden biri çikolata. Beyaz çikolatanın da farklı ve özel bir tadı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Eğer tatlılarda farklılık arıyorsanız, karşınızda sizin için araştırdığımız beyaz çikolatalı tatlı tarifleri...
MALZEMELER
2 çay bardağı un
2.5 su bardağı süt
80 gram beyaz çikolata (1 paket)
HAZIRLANIŞI
Toz şekeri ve unu derin bir tencereye alın.
Sütü yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye ekleyin.
Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte kaynayana kadar pişirin.
Dibinin tutmaması için sürekli karıştırmayı unutmayın.
Kaynamaya başladığında 1-2 dakika daha ocakta tutun.
Daha sonra beyaz çikolataları elinizle kırarak tencerenin içine atın ve çikolatalar eriyene kadar karıştırın.
Pudingin içerisinde topak kalmaması için mikserle 4-5 dakika çırpın.
Tatlıyı kaselere eşit miktarda paylaştırın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Sonrasında üzerlerini streç filmle sarın ve soğuması için buzdolabında bekletin.
MALZEMELER
2 su bardağı şeker
4 adet yumurta
1 su bardağı süt
1 su bardağı sıvı yağ
2 su bardağı un
20 g beyaz çikolata
1 paket kabartma tozu
HAZIRLANIŞI
Yumurtayı ve şekeri mikser yardımıyla beyazlaşana kadar çırpın.
Sonrasında benmari usulü erittiğiniz çikolatayı, sütü ve sıvı yağı da karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Hazırladığınız karışımın bir kısmını kekin üzerinde kullanmak için farklı bir kaba aktarın.
Kalan karışımın üzerine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin.
Kekinizin kabarması için unu ve kabartma tozunu mutlaka eleyin.
Yağladığınız borcama karışımı dökün ve önceden alt-üst ayarda ısıttığınız 170 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.
MALZEMELER
ÜZERİ İÇİN
HAZIRLANIŞI
Beyaz çikolataları benmari usulüyle eritin.
Muzların kabuklarını soyarak çubuklara geçirin ve beyaz çikolata ile kaplayın.
Çikolata sıcakken üzerlerine pasta süsü ekleyin ve soğuması için buzdolabına kaldırın.
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