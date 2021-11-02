Parmaklarınızı yiyeceksiniz! Beyaz çikolataya doyacağınız 3 farklı tatlı tarifi

Tatlılara en çok yakışan ürünlerden biri çikolata. Beyaz çikolatanın da farklı ve özel bir tadı olduğu tartışılmaz bir gerçek. Eğer tatlılarda farklılık arıyorsanız, karşınızda sizin için araştırdığımız beyaz çikolatalı tatlı tarifleri...

BEYAZ ÇİKOLATALI PUDİNG TARİFİ

MALZEMELER

2 çay bardağı un

2.5 su bardağı süt

80 gram beyaz çikolata (1 paket)

1 çay bardağı toz şeker

HAZIRLANIŞI

Toz şekeri ve unu derin bir tencereye alın.

Sütü yavaş yavaş ve karıştırarak tencereye ekleyin.

Tencereyi ocağa alın ve orta ateşte kaynayana kadar pişirin.

Dibinin tutmaması için sürekli karıştırmayı unutmayın.

Kaynamaya başladığında 1-2 dakika daha ocakta tutun.

Daha sonra beyaz çikolataları elinizle kırarak tencerenin içine atın ve çikolatalar eriyene kadar karıştırın.

Pudingin içerisinde topak kalmaması için mikserle 4-5 dakika çırpın.

Tatlıyı kaselere eşit miktarda paylaştırın ve oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.

Sonrasında üzerlerini streç filmle sarın ve soğuması için buzdolabında bekletin.

Pudingleri servis etmeden önce dilediğiniz meyvelerle süsleyebilirsiniz. Afiyet olsun!

BEYAZ ÇİKOLATALI ISLAK KEK TARİFİ

MALZEMELER

2 su bardağı şeker

4 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 su bardağı sıvı yağ

2 su bardağı un

20 g beyaz çikolata

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

HAZIRLANIŞI

Yumurtayı ve şekeri mikser yardımıyla beyazlaşana kadar çırpın.

Sonrasında benmari usulü erittiğiniz çikolatayı, sütü ve sıvı yağı da karışıma ekleyin ve pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.

Hazırladığınız karışımın bir kısmını kekin üzerinde kullanmak için farklı bir kaba aktarın.

Kalan karışımın üzerine unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin.

Kekinizin kabarması için unu ve kabartma tozunu mutlaka eleyin.

Yağladığınız borcama karışımı dökün ve önceden alt-üst ayarda ısıttığınız 170 derecelik fırında 30-35 dakika pişirin.

Kekiniz piştikten hemen sonra üzerine ayırdığınız karışımı dökün ve servis edin. Afiyet olsun!

BEYAZ ÇİKOLATA KAPLI MUZ TARİFİ

MALZEMELER

4 adet muz

160 gram beyaz çikolata (2 paket)

ÜZERİ İÇİN

Pasta süsü

HAZIRLANIŞI