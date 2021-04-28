Kripto para piyasasını sarsan Thodex CEO'su Faruk Fatih Özer'in yakalandığı iddia edildi. Kırmızı bülten ile aranan Faruk Fatih Özer'in kaldığı düşünülen eve operasyon düzenlenirken Thodex bağlantılı iki kişi de göz altına alınmıştı. Peki, Faruk Fatih Özer yakalandı mı? İşte, ayrıntılar...

FARUK FATİH ÖZER YAKALANDI MI?

Milliyet'in haberine göre; Thodex kripto para borsası operasyonuyla ilgili gözaltına alınan 70 şüpheliden 61'i serbest kalırken, 6'sı ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Şüphelilerin adliyedeki ifadeleri ortaya çıktı. İfadelerinde dolandırıcılık suçlamalarını reddeden şüpheliler kendilerinin de mağdur edildiğini belirtti. Öte yandan, soruşturma kapsamında dün tutuklamaya sevk edilen ve haklarında Adli Kontrol Kararı verilen 6 şüpheli ile ilgili olarak soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Sulh Ceza Mahkemesine tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi yönünde itiraz yapıldı.

A.M.K. ise savunmasında müşteri hizmetleri danışmanı olarak çalıştığını ifade ederek 'Ben müşterilerden gelen mailleri değerlendiriyordum. Benim de bu şirkette hesabım vardı. 1500 TL bakiyesi vardı, ben de mağdurum. Son 1 haftadır kullanıcılar dogecoin çekemiyordu, şikayetler geliyordu. Ben kimseyi dolandırmadım.' diye konuştu.

Polis tarafından edinilen bilgilere göre Faruk Fatih Özer'in yakalanmasının an meselesi olduğu ifade ediliyor. İddialara göre; Özer'in de Kosova'nın başkenti Priştine'de yakalandığı belirtildi

