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Faruk K kimdir? 2. Sayfa konuğu Faruk K'nın gerçek adı ne, kaç doğumlu?

27.05.2022 10:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Faruk K, 27 Mayıs Cuma günü 2. Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu oldu. Ünlü isim, İlk olarak bir döneme damga vuran Birkaç İyi Adam isimli müzik grubuyla fark edilen ünlü isim; Azar Azar, Bomba, Honki Ponki gibi şarkılarıyla bilinmektedir. Vatandaşlar 2. Sayfa magazin programı sebebiyle Faruk K kimdir? 2. Sayfa konuğu Faruk K'nın gerçek adı ne, kaç doğumlu? soru ve konu başlıklarını araştırıyor. İşte ünlü şarkıcının hayatı ve biyografisi...

Faruk K kimdir? 2. Sayfa konuğu Faruk K'nın gerçek adı ne, kaç doğumlu?

Faruk K, 2. Sayfa magazin programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Azar Azar, Bomba, Honki Ponki gibi şarkılarla bir döneme damga vuran ünlü isim, 2. Sayfa'da magazin gündemini değerlendirdi. Peki 2. Sayfa magazin programı sebebiyle Faruk K kimdir? 2. Sayfa konuğu Faruk K'nın gerçek adı ne, kaç doğumlu? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

FARUK K KİMDİR?

Faruk K, 20 Nisan 1973 tarihinde Şişli'de dünyaya gelmiştir. Faruk K adıyla bilinen sanatçı, İstanbul Yapı Meslek Lisesi'nden mezun olduktan sonra iki sene kadar amatör tiyatrolarda oyunculuk yapmıştır.

1991 senesinde başladığı özel dans derslerinin ardından Muhabbet-92 müzikalinde Şener Şen ve Emel Sayın'la aynı sahnede profesyonel hayata adım atmış ve aynı sene Yonca Evcimik ile başladığı dans serüveni 9 yıl boyunca devam etmiştir.

Dans kariyerini sürdürdüğü yıllarda bestecilik ve söz yazarlığı ile müzik hayatına adım atan Faruk K, 1996 senesinde “Birkaç İyi Adam” grubuyla birlikte ilk single’nı, ardından Çıtır Kızlar'la aynı kaseti paylaştıkları ikinci albümünü çıkarmıştır.

Faruk K, Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı modern dans bölümünden mezun olmuştur. Konservatuvar yıllarında sanat yönetmenliği ve koreografi üzerinde yaptığı çalışmalar sonucunda birçok sanatçının kliplerinde konser ve televizyon programlarında çalışmıştır.

Profesyonel olarak dans ettiği 1996 ile 2000 yılları arasında Hakan Yonat, Kemal Başbuğ, Gürsel Aksun ve Deniz Akel'in yönetmenliğini yaptığı kliplerde sanat yönetmeni ve koreograf olarak çalışmıştır. 2001 ile 2007 tarihleri arasında yönetmen olarak; Demet Akalın (Mantık evliliği), Zeynep Mansur (Katlanamam), Zeynel Aba (Kipriya), Ebru Şimşek (Ağır takılalım), Yelda Başaran (Öp diyemem, Kısmet değilmiş), Özlem Cevher (Sen anlarsın, Leyla) kliplerini çekmiştir.

2001 yılında yayınladığı “Azar Azar” adlı solo albümüyle çıkış yakalayan sanatçı, bu başarısını 2002 yılında “Honki Ponki” adlı albümü ve 2005 yılında “Enerji” adlı albümüyle devam ettirmiştir.

Bir albümünde; Sezen Aksu, Serdar Ortaç ve Zeynep Dizdar gibi isimlerin parçalarını seslendirmiştir.

Son olarak 2012 yılında Star TV'de yayınlanan “İşler Güçler” adlı dizinin bazı bölümlerinde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

2. SAYFA KONUĞU FARUK K'NIN GERÇEK ADI NE?

Faruk K'nın gerçek adı Faruk Kurukaya'dır. İşte Faruk K'nın albümleri:

Azar Azar (2001)
Honki Ponki (2002)
Enerji (2005)
Aşk Tek Yön (2008)
Kalbimin Sesi (2009)
Fark (2011)

Faruk K'nın klip çektiği şarkıları:

Azar Azar
Aşk Yarası
Bir Bir
Korkak
Honki Ponki
İyice Duydun mu?
Sevda Durakları
Bana Geri Dön
Bomba
Âşık (Trio)
Havasızım
Paraşüt
Aşka Geldik
Hep Beraber
Azar Azar (2020)
Hadi Bakalım

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