Faruk Tınaz, Gülden Karaböcek ve Kamuran Akkor... İbo Show'da dev kadro

İbo Show konukları sosyal medyada heyecan yarattı. Her hafta İbrahim Tatlıses'in sunuculuğunu üstlendiği programda bu hafta da sanat dünyasından dev kadro ekranlarda izleyenlerine keyifli anlar yaşattı. Eğlence ve kahkaha dolu programda, değerli sanatçılar ve İbrahim Tatlıses şarkılarını söylerken hafta sonuna neşe kattı.

İbo Show'da bu hafta Kamuran Akkor, Gülden Karaböcek, Ayşe Mine, Faruk Tınaz ve Ahmet Selçuk İlkan vardı. Sosyal medya kullanıcıları "Nostalji şov" diyerek programı izledi.

Kamuran Akkor sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları "Ömür boyu dinleyebilirim" yorumunda bulundu.

Faruk Tınaz da programda en çok merak edilen isimdi. Peki Faruk Tınaz kimdir?

FARUK TINAZ KİMDİR?

Faruk Tınaz, 6 Haziran 1956'da dünyaya geldi. Sekiz çocuklu bir ailenin beşinci çocuğu olarak Adana'da doğdu. Mustafa Erses, Ümit Tokcan ve Nevzat Sümer'den müzik dersi aldı.1980 yılında TRT'nin Radyo Özel Eğlence sınavını kazanarak TRT'de çalışmaya başladı.

Ankara'da başladığı sahne hayatına İstanbul'da devam etti. 1973'te Kamil Sönmez ve Osman Yağmurdereli ile Şişli'de tek odalı bir evde yaşamaya başladı. Daha sonra aralarına Asım Ekren katıldı. 2010 yılında Yeniköy'deki villasında darp edilmesiyle adı duyuldu.

