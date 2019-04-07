Fast food çalışanlarından hiç bir zaman duyamayacağınız 12 gerçek!

Hangimiz fast food yemeği sevmez ki? Kızarmış patatesler, leziz hamburgerler... Ancak bu restoranlar göründükleri kadar masum değiller. Fast food restoranları hakkında öğreneceğiniz bu bilgiler bir daha düşünmenizi sağlayacak...

1. Yiyecekler hızlıca yenilecek şekilde tasarlanmıştır.

Yapılan araştırmaya göre bir fast food restoranında ısırılan her lokma en fazla 12 kez çiğneme işleminden sonra yutulmaktadır. Her hangi bir lokantada ise bu ortalama 15'e çıkmaktadır.

2. Köfte çok hızlı pişirilir.

En hızlı burger sadece 30 saniye içinde hazırlanır. Çünkü ürünlerin hepsi zaten hazır ve dondurulmuştur.

3. Logolardaki renk kombinasyonu ve özellikle kırmızı tercihi iştah arttırmak için uygulanan bir yöntemdir.

Özellikle kırmızı ve sarı en çok kullanılan renkler arasındadır. Bu renklerin iştah açıcı özelliği kanıtlanmıştır. Buna ayrıca 'ketçap ve hardal teorisi' denir.

4. Asıl hedef size her zaman daha fazla ürün satmaktır.

Sürekli müşterilere ilave ürün teklif etmelerinin nedeni budur ve bu tekliflerde de çalışanlar %85 başarılı olurlar.