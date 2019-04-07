Fast food çalışanlarından hiç bir zaman duyamayacağınız 12 gerçek!

Hangimiz fast food yemeği sevmez ki? Kızarmış patatesler, leziz hamburgerler... Ancak bu restoranlar göründükleri kadar masum değiller. Fast food restoranları hakkında öğreneceğiniz bu bilgiler bir daha düşünmenizi sağlayacak...
1. Yiyecekler hızlıca yenilecek şekilde tasarlanmıştır.
Yapılan araştırmaya göre bir fast food restoranında ısırılan her lokma en fazla 12 kez çiğneme işleminden sonra yutulmaktadır. Her hangi bir lokantada ise bu ortalama 15'e çıkmaktadır.
2. Köfte çok hızlı pişirilir.
En hızlı burger sadece 30 saniye içinde hazırlanır. Çünkü ürünlerin hepsi zaten hazır ve dondurulmuştur.
3. Logolardaki renk kombinasyonu ve özellikle kırmızı tercihi iştah arttırmak için uygulanan bir yöntemdir.
Özellikle kırmızı ve sarı en çok kullanılan renkler arasındadır. Bu renklerin iştah açıcı özelliği kanıtlanmıştır. Buna ayrıca 'ketçap ve hardal teorisi' denir.
4. Asıl hedef size her zaman daha fazla ürün satmaktır.
Sürekli müşterilere ilave ürün teklif etmelerinin nedeni budur ve bu tekliflerde de çalışanlar %85 başarılı olurlar.
5. Standart boy kola ile büyük boy kola aynı miktardadır.
6. Izgara et yanıltmadır.
Fast food retoranındaki köfteler, dondurulmuş olduğu için hızlı yiyecek zincirlerindeki ızgaralarda yapay bir duman kokusu eklenir.
7. Bir fast food restoranında salata yemeden önce iki kez düşünün.
Fast food restoranları salataları sağlıklı bir seçenek olarak sunsalar da salatalarda kullanılan katkı maddeleri onları yüksek kalorili besinlere dönüştürebilir. Bu arada salata soslarında kullanılan malzemeler mağaza çalışanları için bile gizemini korumaktadır.
8. Kahve sana her zaman iyi gelmez.
Bazı fast food restoranları, kahve için kağıt bardak yerine köpük bardak kullanırlar. Bu, sıcak içecekle birleştiğinde, sinir sisteminde depresyona neden olan bir etki yaratır ve konsantrasyonu düşürür.
9. Yediğiniz yumurta gerçek bir yumurta değildir.
Bazı fast food restoranlarında kahvaltıda sunulan yumurta, hem gerçke yumurta hem de gliserin, dimetil, polisiloksan ve E552 katkı maddelerinin birleşimi olan 'üstün yumurta'dır. Bu nedenle evde kendi yumurtanızı kendiniz pişirirseniz daha sağlıklı beslenmiş olursunuz.
10. Kola nasıl böyle lezzetli?
Sunulan gazlı içeceklerin daha lezzetli olmasının nedeni, kola karışımını o anda hazırlamaları, yani daha taze olmasıdır.
11. Paket servis yaptırmayın!
Fast food restoranlarında servis edilen çoğu yemek hazırlandıktan sonra çok kısa sürede yenilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, patates kızartması yalnızca 5 dakika taze kalır ve bundan sonra lezzetini kaybetmeye başlar. Aynı durum hamburger için de geçerlidir.,
12. Her ürünün tadı aynıdır.
Müşterilerin ne istediklerini çok iyi bilen fast food restoranları, tüm besinlerin damak tadını aynı kılar. Böylece, müşterilerin isteklerini her zaman karşılayabilirler.
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