Fast food çalışanlarının size asla söylemeyeceği 12 şey!

Fast food kültürü artık toplumumuza iyice yerleşmiştir ve onun cazibesine karşı koymak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Fast food restoranlarının müşterileri çekmek ve olabildiğince fazla ürün satmak için kullandığı 12 püf noktasını bir araya getirdik.

1- Yiyecekler hızlı bir şekilde yenilecek şekilde tasarlanmıştır.

Bir fast food restoranında yapılan araştırmaya göre ısırılan bir lokma ortalama 12 kez çiğneme işleminden sonra yutulmaktadır. Her hangi bir lokantada ya da evde ise bu ortalama 15'e çıkmaktadır. Fast food firmalarının bu konuda ki hedefi çiğneme miktarını düşürerek tokluk hissini azaltmak ve daha fazla yemek yemeye teşvik etmektir

2-Köfte çok hızlı pişirilir

En büyük fast food zincirlerinde en hızlı burger sadece 30 saniye içerisinde hazırlanır. Bunun nedeni ise, mutfağa girmeden önce ürünlerin hazır bir şekilde dondurulmuş olmasıdır.

3- Logolardaki renk kombinasyonu iştahı arttırmak için tasarlanmıştır.

Kırmızı ve sarı, fast food firmalarının logolarında en sık kullandıkları renklerdir. 2 rengin mükemmel birlikteliği iştah açıcı etkiye sahip olduğu araştırmalar sonunda kanıtlanmıştır. Buna aynı zamanda “ketçap ve hardal teorisi” denir.