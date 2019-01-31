Fast food çalışanlarının size asla söylemeyeceği 12 şey!

Fast food kültürü artık toplumumuza iyice yerleşmiştir ve onun cazibesine karşı koymak herkesin yapabileceği bir şey değildir. Fast food restoranlarının müşterileri çekmek ve olabildiğince fazla ürün satmak için kullandığı 12 püf noktasını bir araya getirdik.
Bir fast food restoranında yapılan araştırmaya göre ısırılan bir lokma ortalama 12 kez çiğneme işleminden sonra yutulmaktadır. Her hangi bir lokantada ya da evde ise bu ortalama 15'e çıkmaktadır. Fast food firmalarının bu konuda ki hedefi çiğneme miktarını düşürerek tokluk hissini azaltmak ve daha fazla yemek yemeye teşvik etmektir
En büyük fast food zincirlerinde en hızlı burger sadece 30 saniye içerisinde hazırlanır. Bunun nedeni ise, mutfağa girmeden önce ürünlerin hazır bir şekilde dondurulmuş olmasıdır.
Kırmızı ve sarı, fast food firmalarının logolarında en sık kullandıkları renklerdir. 2 rengin mükemmel birlikteliği iştah açıcı etkiye sahip olduğu araştırmalar sonunda kanıtlanmıştır. Buna aynı zamanda “ketçap ve hardal teorisi” denir.
Uzmanlar, size doğrudan teklif edildiğinde bir şeyi reddetmenin çok daha zor olduğunu keşfettiler. Fast food restoranlarındaki çalışanlar, daha fazla ürün satabilmek için müşteriye ilave ürün teklifinde bulunduğunda %85 oranında başarılı oldukları tespit edilmiştir.
Daha fazla miktarda içeceğin satılabilmesinin basit bir yolu boyutlarını artırmaktır. İnsanlar içgüdüsel olarak orta boy içecekleri tercih etmektedir. Standart içecekler aslında büyük boy içeceklerdir. Ayrıca siparişlerinizde hangi boyu istediğinizi belirtmezseniz, en büyük seçeek size sağlanacaktır.
Fast food restoranlarında hazırlanan köfteler, önceden büyük fabrikalarda hazırlanır ve dondurulur. Hızlı yiyecek zincirlerindeki ızgaralarda yapay bir duman kokusu ekler.
Bir çok fast food zinciri salataları, sağlıklı bir seçenek olarak sunmaktadır. Fakat onları sık sık tüketmek, kullanılan katkılardan dolayı en yüksek kalorili besinlere dönüşebilir. Bu arada, salata soslarında kullanılan malzemeler mağaza çalışanları için bile gizemini korumaktadır.
Bazı fast food zincirleri, kahve için kağıt bardak yerine köpük bardak sunmaktadır. Bu, sıcak içecekle birleştiğinde, sinir sisteminde depresyona neden olan bir etki yaratır ve kontrasyonu düşürür.
Bazı fast food zincirlerinde kahvaltıda sunulan yumurta, hem gerçek yumurta hem de gliserin, dimetil polisiloksan ve E552 katkı maddesinin birleşimi olan “üstün yumurta” dır. Bu nedenle evde kendi yumurtanızı kendiniz pişirirseniz en doğru işi yapmış olursunuz.
Fast food restoranlarında sunulan gazlı içeceklerin daha lezzetli gelmesinin nedeni, kola karışımını o anda hazırlamaları, dolayısıyla daha taze olmalarındandır.
Fast food restoranlarında servis edilen çoğu yemek hazırlandıktan sonra çok kısa sürede yenilecek şekilde tasarlanmıştır. Örneğin, patates kızartması yalnızca 5 dakika taze kalır ve bundan sonra lezzetini kaybetmeye başlar. Aynı şekilde paket yaptırdığınız hamburgerinizde eve geldiğinizde tadı daha iyi olmayacaktır.
Fast food zincirleri, insanların en çok neyi sevdiğini bilir. Bu nedenle tüm besinler damak tadı olarak aynı hissi yaratır. Bu şekilde, müşterilerin isteklerini hemen karşılayabilmektedir.
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