Fastboot ne demek? Fastboot ne işe yarar?

Fastboot terimi, mobil cihaz kullanan kişilerin karşılarına sıkça çıkan terimlerden biridir. Mobil dünyasında her geçen yeni bir gelişme yaşandığı için bu gelişmeler akıllı cep telefonlarına da yansımaktadır. Android mobil cihazlarda karşılaşılan fastboot mode kavramı, cihaz ayarlarının özelleştirilmesinde büyük bir role sahiptir. Bu özellik istenildiğinde açılabildiği gibi gerekli görülmediğinde kapatılabilmektedir.

Fastboot ne demek?

Akıllı cep telefonları kullanıcıları için cihazlarının düzgün çalışması ve yüksek performans sergilemesi son derece önemli bir konudur. Bu konunun yanı sıra kullanıcılar mobil cihazlarını arzu ettikleri gibi özelleştirmek ve ayarlarda değişiklik yapmak isteyebilir.

Android akıllı cep telefonlarında cihaz açılmadan evvel birtakım işlemlerin yapılmasına olanak tanıyan özellik fastboot sistemi olarak tabir edilmektedir. Bu özellik yalnızca Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarında kullanılabilmektedir. Bu noktada fastboot xiaomi modellerde de bu özellik kolayca açılabilir ve kişiler sistem değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Fastboot modu aynı zamanda mobil cihazda bulunan birtakım ana komutların çalıştırılması üzerinde de etkilidir.

Fastboot ne işe yarar?

Fastboot özelliği yalnızca Android işletim sistemiyle çalışan mobil cihazları kapsayan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliğin akıllı cep telefonu kullanıcılarına sağladığı çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalardan ilki kullanıcılar cihazlarını açmadan cihazın hafızasına kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilmekte ve işletim sistemini tekrardan yükleyebilmektedir. Bu özelliğe giriş işlemi kullanılan akıllı cep telefonu modeline ya da markasına göre farklılık gösterebilir. Bu noktada fastboot ne demek redmi konusu da gündeme gelebilir.

Redmi marka akıllı cep telefonları, Xiaomi markasının bir alt markası olduğundan bu cihazlarda Android destekli çalışmaktadır. Fastboot modu sayesinde kullanıcılar ayrıca sistem dosyaları üzerinde değişiklik yapabilir ya da mobil cihaz yazılımlarını güncelleyebilir.

Fastboot nasıl kapatılır?

Android destekli akıllı cep telefonlarında kullanılabilen fastboot özelliğini açmak ve kapamak son derece basit bir işlemdir. Açma işleminde genellikle ilk olarak cihaz kapatılır ve ardından ses kısma tuşu ile güç tuşuna aynı anda basılır.

Bu açma işlemi Samsung mobil cihazlarda yapılıyorsa karşınıza Samsung logosu çıkacaktır. Xiaomi marka akıllı cep telefonlarında ise fastboot logosu ile karşılaşabilirsiniz. Logoyu gördüğünüz anda ses kısma ile güç tuşuna basmayı bırakınız. Bu işlem sonrasında fastboot modu aktif hâle gelecektir. Bu modu kapatmak için ise izlenmesi gereken adımlar şöyledir: