HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Fastboot ne demek? Fastboot ne işe yarar?

Fastboot ne demek? Fastboot ne işe yarar?

Duygun Sarpasan Duygun Sarpasan
05.11.2024 18:35
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı cep telefonu kullanımının giderek yaygınlaşması, cihazlardaki özelliklerin daha da artmasına vesile olmuştur. Günümüzde birçok farklı niteliği ile öne çıkan mobil cihaz modeli bulunmaktadır. Bu cihazların bazıları Android işletim sistemi ile çalışır. Son zamanlarda bu işletim sistemine sahip akıllı cep telefonu kullanan kişilerin en çok duyduğu kavramlardan biri fastboot kavramıdır. Peki, fastboot ne demek, ne işe yarar?

Fastboot ne demek? Fastboot ne işe yarar?

Fastboot terimi, mobil cihaz kullanan kişilerin karşılarına sıkça çıkan terimlerden biridir. Mobil dünyasında her geçen yeni bir gelişme yaşandığı için bu gelişmeler akıllı cep telefonlarına da yansımaktadır. Android mobil cihazlarda karşılaşılan fastboot mode kavramı, cihaz ayarlarının özelleştirilmesinde büyük bir role sahiptir. Bu özellik istenildiğinde açılabildiği gibi gerekli görülmediğinde kapatılabilmektedir.

Fastboot ne demek?

Akıllı cep telefonları kullanıcıları için cihazlarının düzgün çalışması ve yüksek performans sergilemesi son derece önemli bir konudur. Bu konunun yanı sıra kullanıcılar mobil cihazlarını arzu ettikleri gibi özelleştirmek ve ayarlarda değişiklik yapmak isteyebilir.

Android akıllı cep telefonlarında cihaz açılmadan evvel birtakım işlemlerin yapılmasına olanak tanıyan özellik fastboot sistemi olarak tabir edilmektedir. Bu özellik yalnızca Android işletim sistemine sahip akıllı cep telefonlarında kullanılabilmektedir. Bu noktada fastboot xiaomi modellerde de bu özellik kolayca açılabilir ve kişiler sistem değişikliği işlemini gerçekleştirebilir. Fastboot modu aynı zamanda mobil cihazda bulunan birtakım ana komutların çalıştırılması üzerinde de etkilidir.

Fastboot ne işe yarar?

Fastboot özelliği yalnızca Android işletim sistemiyle çalışan mobil cihazları kapsayan bir özellik olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu özelliğin akıllı cep telefonu kullanıcılarına sağladığı çeşitli faydaları bulunmaktadır. Bu faydalardan ilki kullanıcılar cihazlarını açmadan cihazın hafızasına kolay bir şekilde ulaşım sağlayabilmekte ve işletim sistemini tekrardan yükleyebilmektedir. Bu özelliğe giriş işlemi kullanılan akıllı cep telefonu modeline ya da markasına göre farklılık gösterebilir. Bu noktada fastboot ne demek redmi konusu da gündeme gelebilir.

Redmi marka akıllı cep telefonları, Xiaomi markasının bir alt markası olduğundan bu cihazlarda Android destekli çalışmaktadır. Fastboot modu sayesinde kullanıcılar ayrıca sistem dosyaları üzerinde değişiklik yapabilir ya da mobil cihaz yazılımlarını güncelleyebilir.

Fastboot nasıl kapatılır?

Android destekli akıllı cep telefonlarında kullanılabilen fastboot özelliğini açmak ve kapamak son derece basit bir işlemdir. Açma işleminde genellikle ilk olarak cihaz kapatılır ve ardından ses kısma tuşu ile güç tuşuna aynı anda basılır.

Fastboot nedir, fastboot nasıl kapatılır? Fastboot nedir, fastboot nasıl kapatılır?

Bu açma işlemi Samsung mobil cihazlarda yapılıyorsa karşınıza Samsung logosu çıkacaktır. Xiaomi marka akıllı cep telefonlarında ise fastboot logosu ile karşılaşabilirsiniz. Logoyu gördüğünüz anda ses kısma ile güç tuşuna basmayı bırakınız. Bu işlem sonrasında fastboot modu aktif hâle gelecektir. Bu modu kapatmak için ise izlenmesi gereken adımlar şöyledir:

  • Öncelikli olarak akıllı cep telefonunuzda bulunan güç tuşuna uzun bir süre basınız.
  • Güç moduna basılı tutulduğunda cihazınız yeniden başlatma işlemine geçiş yapacaktır.
  • Mobil cihazınız yeniden başlatılıp açıldığında fastboot modundan çıkış yapılmış olacaktır.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
akıllı cep telefonu android
En Çok Okunan Haberler
Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Kripto parada Trump etkisi! Bitcoin Türkiye saati ile 06.30'da rekor kırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler şoku! Real Madrid'deki iplerini koparttı

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

Trump ile Harris arasındaki yarışı kim kazanacak? ABD seçimlerinde oy verme işlemi tamamlandı: Bir aday önde gidiyor!

ABD’de Trump korkusu başladı! Binlerce insan yola çıktı…

ABD’de Trump korkusu başladı! Binlerce insan yola çıktı…

Güran ailesi gizemini koruyor! Tutuklu ağabey Enes Güran hapishaneden konuştu: Duruşmada söyleyeceklerini açıkladı

Güran ailesi gizemini koruyor! Tutuklu ağabey Enes Güran hapishaneden konuştu: Duruşmada söyleyeceklerini açıkladı

Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken ABD'den çarpıcı karar! Sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak: "30 dakika içinde herhangi bir yeri vurabilir"

Dünya seçim sonuçlarına kilitlenmişken ABD'den çarpıcı karar! Sandıklar kapanır kapanmaz nükleer füze fırlatılacak: "30 dakika içinde herhangi bir yeri vurabilir"

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Gülümseten Kasım'ın yıldız markalarını sizin için seçtik

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

Kışı sevdiren kaliteli, rahat ve fonksiyonel montlar indirime girdi

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.