Fatih Aksoy: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

"Bugüne kadar farklı bölgelerde oynamışlığım var. Beşiktaş'ta A takıma çıkarken stoper olarak çıkmıştım ama gerektiği zaman Şenol hoca sağ bekte de bana görev vermişti. Antrenmanlarda bek pozisyonunda güzel şeyler yapınca hoca da bana şans verdi. Bu sene ise Rıza hoca yeni bir oyuncu tarzı arıyordu. Benim yapabileceğimi düşündü ve ben de hocanın verdiği şansı kötü kullanmadım. Maçları kazandıkça da benim özgüvenim arttı. Şu an orta sahada mutluyum. Önemli olan saha içinde olmak diye her zaman söylüyorum. Saha içinde olduğum sürece mutluyum. Hocalarım bana şans verdiği sürece elimden geleni yapmaya devam edeceğim."

DUYGUSAL OLARAK ZOR MAÇTI

"Yetiştiğim takıma karşı oynamak zordu. Beşiktaş'a oynamanın zor olacağını biliyordum. Beşiktaş'ta yetiştiğim için Vodafone Park'ta oynamanın zor olmayacağını düşünüyordum ama öyle olmadı. Ancak düdük çaldıktan sonra profesyonel olarak işimi yapmaya çalıştım. Duygusal olarak maç önü ve maç sonu zordu."

MİLLİ TAKIM HER OYUNCUNUN HAYALİ

"Milli takım çok ayrı bir yer. Her oyuncunun hayalidir. Türk insanı için bayrağına hizmet etmek en kutsal şeydir. Milli takım hocasıyla da tanışıyoruz. Bu benim için ayrı bir motivasyon kaynağı oluyor. Şu an hazırım demek istemiyorum. Ne zaman davet edilirsem elimden geleni yapmaya çalışırım. Kadroda olmazsam da her Türk futbolcu gibi kadroda olan oyuncuları performansımla zorlamaya çalışacağım. Kararı her zaman hoca verir. Şenol hoca ne zaman çağırırsa elimden geleni yaparım. Umarım o formayı giymek en yakın zamanda nasip olur."

HAYALİM BEŞİKTAŞ'TA OYNAMAK

"Benim yaşıma yakın Türk oyuncuların Avrupa'da başarılı olması benim içimdeki ateşi de yaktı. Elbette Avrupa'da oynamak isterim. Türkiye'de en büyük hayalim ise Beşiktaş'ta sürekli oynamak ve kazanılacak şampiyonluklara katkı vermek. Sonrasında da umarım takım kaptanı olabilirim."