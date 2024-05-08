Fatih Altaylı baldızının doğum gününü öpücüklerle kutladı! O paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu

Fatih Altaylı Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Açıklamalarıyla da çok konuşulan Altaylı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

Altaylı, bu kez aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"ÇOK KIZACAĞI İÇİN YAŞINI YAZMIYORUM"

Baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü öpücüklü bir pozla kutlayan gazeteci Altaylı'nın "Baldan tatlı baldızımın doğum gününü kutluyorum. Çok kızacağı için yaşını yazamıyorum" notu da gözden kaçmadı.

Altaylı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.