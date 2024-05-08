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Fatih Altaylı baldızının doğum gününü öpücüklerle kutladı! O paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu

Ceylan Yıldız Ceylan Yıldız Mynet Magazin Editörü
08.05.2024 15:17
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Yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen Gazeteci Fatih Altaylı bu kez farklı bir konuyla gündeme geldi. Altaylı, baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü öpücüklerle kutladığı paylaşımı gündem oldu.

Fatih Altaylı baldızının doğum gününü öpücüklerle kutladı! O paylaşım sosyal medyada çok konuşuldu

Fatih Altaylı Youtube üzerinden yaptığı yayınlar ve açıklamalarla sık sık gündeme gelmeyi başarıyor.

Açıklamalarıyla da çok konuşulan Altaylı, sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

FATİH ALTAYLI

Altaylı, bu kez aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabı Instagram'dan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti.

"ÇOK KIZACAĞI İÇİN YAŞINI YAZMIYORUM"

Baldızı Ceyda Erenoğlu'nun doğum gününü öpücüklü bir pozla kutlayan gazeteci Altaylı'nın "Baldan tatlı baldızımın doğum gününü kutluyorum. Çok kızacağı için yaşını yazamıyorum" notu da gözden kaçmadı.

fatih444

Altaylı'nın paylaşımı kısa süre içerisinde gündem olmayı başardı.

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Fatih Altaylı sosyal medya
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