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Fatih Altaylı'dan yemek programlarına ağır sözler: Zıkkımlanıyor ve...

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2020 09:24 | Son Güncelleme

Yemek programları Habertürk yazarı Fatih Altaylı'yı çok kızdırdı. 'Böyle bir rezalet görmedim' diyen Altaylı programın kabalığı, terbiyesizliği normalleştirdiğini söyledi.

Fatih Altaylı'dan yemek programlarına ağır sözler: Zıkkımlanıyor ve...

Fatih Altaylı Seda Sayan ve Zuhal Olcay gibi yemek programı yapan isimleri kızdıracak sözler söyledi. Hafta içi her gün izleyici ile buluşan yemek programlarından birine denk gelen Fatih Altaylı açtı ağzını yumdu gözünü...

"Birisi uğraşıp didinip ve belli ki ekonomik durumunu zorlayıp yemekler yapıyor. Soflarlar donatıyor. Diğerleri gelip o yemeğe tabir yerindeyse 'Zıkkımlanıyor' ve sonra da yemeği yapana türlü hakaretler edip defolup gidiyor. Bu kadar kabalık, bu kadar utanmazlık olamaz" diyen Fatih Altaylı, yıllar önce de Televole benzeri magazin programları için uyardığını söyledi.

İşte Altaylı'nın bugünkü yazısından "Bu kadar mı kaba olduk!" başlıklı o bölüm:

"Birkaç gündür annem bende kalıyor.
Pek sevmez kendi evi dışında bir yerde kalmayı ama lütfetti birkaç gün bizim evi şereflendiriyor.
60’a yaklaşmış olsanız da anneyle olmak güzel bir şey.
Hem benim hem eşimin annesinin bizimle vakit geçirmesinden çok keyif alırım.
Tabii annemin teşrifi ile televizyon izleme alışkanlıklarım da değişti.
Daha doğrusu gündüz saatlerinde evde televizyon açılmaya başlandı.
Arada benim de gözüm takılıyor.
Adını bilmediğim yemek programları izliyorum arada.
Bir grup birbirine yemek yapıyor ve birbirlerinin evine yemeğe gidip, yemeklere not veriyorlar.
Peşin peşin söyleyeyim ben böyle bir rezalet görmedim.
Ya format bizim görgümüze, geleneğimize, insanlığımıza aykırı...
Ya da biz gerçekten iğrenç bir toplum haline gelmişiz.
Birisi uğraşıp didinip ve belli ki ekonomik durumunu zorlayıp yemekler yapıyor. Sofralar donatıyor.
Sonra diğerleri gelip o yemeğe tabir yerindeyse “Zıkkımlanıyor” ve sonra da yemeği yapana türlü hakaretler edip defolup gidiyor.
Bu kadar kabalık, bu kadar utanmazlık olamaz.
Diyeceksiniz ki, “O bir TV formatı.”
Batsın böyle format.
İzleyen herkese kabalığı, terbiyesizliği normalleştiren bir formata format demek mümkün değil.
Yıllar önce Televole benzeri magazin programlarına 'Kardeşim yapmayın. Orada üç beş kişinin yaşadığı bir tarzı matahmış gibi insanların gözüne sokuyorsunuz. Milleti kötü yola düşüreceksiniz' diye yazdım da yazdım.
Çok şükür kötü yola düştük milletçe.
Şimdi bir de kaba saba olacağız.
Üstüne..."

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