Fatih Altaylı "Ulan bakan!" deyip ateş püskürdü! Faeser'in Merih Demiral sözleri tartışma yarattı: "Dön de kendi memleketine bak"

Türkiye-Avusturya maçında 2 gol kaydeden savunma oyuncusu Merih Demiral'ın 'bozkurt' işareti yaparak sevinmesi maça damgasını vuran anlardan oldu. Bunun üzerine UEFA, Merih Demiral hakkında soruşturma başlattı. Alman bakan Nancy Faeser'in açıklaması Türkiye'de büyük tepki topladı. Fatih Altaylı ses getirecek bir çıkışa imza attı, "Ulan faşizmin dibine siz vuruyorsunuz be!" dedi.

TEPKİ ÇEKEN KARAR

UEFA'dan yapılan açıklamada "Merih Demiral'ın uygunsuz davranışlarda bulunduğu iddiasıyla ilgili olarak UEFA Disiplin Yönetmeliği'nin 31(4) maddesi uyarınca bir soruşturma açılmıştır. Bu konuyla ilgili daha fazla bilgi zamanı geldiğinde sunulacaktır" dendi.

ALMAN BAKANIN SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de konuya dahil oldu. Bakan Faeser "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası'nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA'nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" sözleriyle tartışmaları alevlendirdi.

ALTAYLI: SENİN MEMLEKETİNDE İNSANLARI YAKIP KESİYORLAR

Gazeteci Fatih Altaylı, Faeser'in bu açıklamasına çok sert çıktı. "Almanya'nın bilmen ne bakanı da kalkmış bununla ilgili bir şeyler söylüyor" diyen Altaylı, YouTube kanalından konuyla ilgili şunları söyledi:

"Ya sayın bakan, ne sayını, ulan bakan! Sen dön kendi memleketinde olan bitene bak. Senin memleketinde neonaziler insanları yakıyorlar, kesiyorlar. Sen onlarla ilgili ne yaptın? Senin ülkende ırkçılık tırmanıyor, ne yaptın? Keza Avrupa'nın diğer ülkelerinde. Ulan sen önce kendine bak.

"FAŞİZMİN DİBİNE SİZ VURUYORSUNUZ"

Ben Avrupa yanlısı, Batı yanlısı biri olarak Merih Demiral'la ilgili Alman bakanın söylemini ve UEFA'nın başlattığı soruşturmayı gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Ulan faşizmin dibine siz vuruyorsunuz be! Daha son seçimler ortada işte; Fransa'da olanlar ortada, Hollanda'da olanlar ortada."

AVRUPA'DA SEÇİM SONUÇLARI

Geçtiğimiz haftalarda yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde İtalya'da Başbakan Meloni'nin aşırı sağcı partisi birinci çıkmıştı. Almanya'da da seçimi muhafazakar partiler kazanmıştı.

Fransa'da da seçimlerde aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi (RN) açık ara farkla ilk sırayı alırken Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans ikinci olmuştu.

NE OLMUŞTU?

A Milli Futbol Takımı'nun Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldiği maçta savunma oyuncusu Merih Demiral iki gol kaydetmişti. Demiral'ın attığı gollerden sonrası 'bozkurt' işareti yapması dünyanın gündemine oturdu.

Merih Demiral maçtan sonra sevinci hakkında yaptığı açıklamada "Bir gol sevinci vardı aklımda onu yaptım, Türklükle alakalı. Türk olduğum için çok gurur duyuyorum!" diye konuşmuştu.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Bak, Merih Demiral'ın sevinç fotoğrafını paylaşarak, "Uzun uzun yazmaya gerek yok" notuyla Demiral'a destekte bulunmuştu.

AK Parti'den de Alman bakana ve UEFA'nın kararına tepkiler gelmişti.