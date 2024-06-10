HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Sokaklarda bayraklar yakıldı, başbakan gözyaşları içinde istifa etti! Avrupa'da deprem etkisi yaratan seçim: Macron da hezimet yaşadı

Sokaklarda bayraklar yakıldı, başbakan gözyaşları içinde istifa etti! Avrupa'da deprem etkisi yaratan seçim: Macron da hezimet yaşadı

10.06.2024 08:01
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları birçok Avrupa ülkesini karıştırdı. Sonuçlar Avrupa'da aşırı sağın güç kazandığını ortaya koydu. İstifadan erken seçime kritik kararlar peş peşe geldi. Fransa'da ezici zafer kazanan Le Pen destekçileri sokaklarda Avrupa bayraklarını yaktı, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron 'erken seçim' dedi. Hayal kırıklığı yaşayan Belçika Başbakanı Alexander De Croo da gözyaşları içinde istifasını açıkladı.

Sokaklarda bayraklar yakıldı, başbakan gözyaşları içinde istifa etti! Avrupa'da deprem etkisi yaratan seçim: Macron da hezimet yaşadı

Avrupa Parlamentosu seçim sonuçları üye ülkelerde deprem etkisi yarattı, halk sokaklara döküldü. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yaşadığı hayal kırıklığıyla Ulusal Meclisi feshedip erken seçim kararı aldı. Zafer kazanan aşırı sağcı lider Le Pen ise "Yönetimi devralmaya hazırız" mesajı verdi.

klasdjlasd

4 GÜNLÜK SEÇİMDE SAĞ PARTİLER İPİ GÖĞÜSLEDİ

Oy kullanma sürecinin pazar günü yerel saatle 23.00’e kadar devam ettiği İtalya’da son oyların kullanılmasının ardından Avrupa’da dört günlük seçim süreci sona erdi.

Nihai olmayan ilk resmi sonuçlara göre 720 üyeli Avrupa Parlamentosu’nda Avrupa Halk Partisi (EPP) 189, Sosyalistler ve Demokratların İlerici İttifakı (S&D) 135, Renew Europe (Renew) 80, Avrupa Muhafazakârlar ve Reformcular Partisi (ECR) 72, Kimlik ve Demokrasi Partisi (ID) 58, Yeşiller (Greens/EFA) 52 ve Avrupa Parlamentosu’nda Sol (GUE/NGL) 36 vekille temsil edilecek. İlk sonuçlara göre parlamentoya seçilen bağımsız üyelerin sayısı 46, henüz herhangi bir parlamento grubuyla ittifaka katılmamış yeni seçilen diğer üyelerin sayısı ise 52 oldu.

URSULA VON DER LEYEN ZAFERLERİNİ İLAN ETTİ

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, seçimlerin galibinin Avrupa Halk Partisi (EPP) olduğunu açıkladı. Avrupa Halk Partili lider, Avrupalı seçmenlere güvenlerinden ötürü teşekkür etti. Von der Leyen, “Bugün, Avrupa Halk Partisi için güzel bir gün. Avrupa seçimlerini biz kazandık” diye konuştu.

AA-20240609-34830084-34830070-AVRUPA_PARLAMENTOSU_SECIMLERI

Aşırı sağ ve sol eğilimli partilerin güç kazandığının doğru olduğunu fakat merkez partilerinin lider konumlarını koruduklarını vurgulayan Von der Leyen, parlamentoda Avrupa Halk Partisi’nin yer almayacağı bir çoğunluk oluşturmanın mümkün olmadığına işaret etti.

FRANSA’DA ULUSAL MECLİS FESHEDİLDİ

Fransa’da aşırı sağcı Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik (RN) tarafından seçimlerde elde edilen ezici üstünlük, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Ulusal Meclis’i feshetme ve erken seçime gitme kararı almasına neden oldu.

Ekran görüntüsü 2024-06-10 073527

Sonuçlara ilişkin açıklamasında yenilgiyi kabul eden Macron, “Mesajınızı aldım, endişelerinizi anlıyorum ve bunları cevapsız bırakmayacağım” diye konuştu.

AA-20240610-34830237-34830230-FRANSADA_AVRUPA_PARLAMENTOSU_AP_SECIMLERINDE_ASIRI_SAG_PARTILERIN_ILK_SIRAYA_YERLESMESI_PROTESTO_EDILDI
Fransa'nın başkenti Paris'teki Republique Meydanı'nda (Place de la Republique) yüzlerce sol görüşlü gösterici, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinden birinci çıkan aşırı sağcı partileri protesto etmek üzere bir araya geldi.

GÖZÜ MACRON'UN KOLTUĞUNDA!

Macron’un erken seçim açıklamasından aşırı sağcı lider Le Pen, hareketin Fransa’nın yönetimini devralmaya hazır olduğunu açıkladı. Le Pen, “Ülkeyi değiştirmeye, Fransızların çıkarlarını savunmaya ve kitlesel göçe son vermeye hazırız” diye konuştu.

thumbs_b_c_2006664e6d3d82b5322e28d6dc73554d

ALMANYA’DA AŞIRI SAĞ GÜÇ KAZANDI

27 üyeli birliğin nüfusu en büyük ülkesi Almanya’da ilk sonuçlar, 2019’da yüzde 11 oranında oy alan Almanya için Alternatif (AfD) partisinin oy oranını yüzde 14,2 seviyesine yükselttiğini ortaya koydu.

Sonuçlara göre Almanya Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU) oy oranı yüzde 30,90, Şansölye Olaf Scholz’un partisi Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oy oranı ise yüzde 14,6 oldu.

BELÇİKA’DA BAŞBAKAN DE CROO İSTİFASINI AÇIKLADI

Belçika’da Başbakan Alexander De Croo, partisinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde aldığı kötü sonuçların ardından istifa edeceğini açıkladı.

Ekran görüntüsü 2024-06-10 073722

De Croo, “Bu seçim kampanyasına liderlik eden kişi bendim. Bu, umduğum bir sonuç olmadı ve bu sonucun sorumluluğunu üstleniyorum. Böyle olmaması gerekiyordu” dedi. Gazetecilere konuşan De Croo, “Yarından itibaren başbakanlıktan istifa edeceğim” diye konuştu.

Ekran görüntüsü 2024-06-10 073727

AVRUPA HALK PARTİSİ, AŞIRI SAĞIN İKTİDARDA YER ALMASINA ENGEL OLACAĞINI AÇIKLADI

Avrupa Halk Partisi (EPP) Başkanı Manfred Weber, aşırı sağ partilerin iktidar koalisyonunda yer almasını engellemeyi amaçlayacaklarını açıkladı.

Avrupa’daki ana akım partileri Avrupa Halk Partisi’nin Avrupa ve demokrasi yanlısı ittifakına dahil olmaya çağıran Weber, “Bugünün Avrupa’sını biz yarattık ve bu nedenle Avrupa’yı yok etmek isteyen herkes düşmanımızdır. Onlarla mücadele edeceğiz. Böylelerinin Avrupa düzeyinde herhangi bir nüfuza sahip olmalarına müsaade etmeyeceğiz” dedi.

Sandığa çıkış oranı, tahminlere göre yaklaşık yüzde 51 ile 1994’ten bu yana görülen en yüksek oranda gerçekleşti. 2019 yılındaki seçimlerde bu oran yüzde 50,66 olarak ölçülmüştü.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sivas'ta 4 gün arayla aynı acı... Uzmanlar uyarıyor: Dokunmayın!Sivas'ta 4 gün arayla aynı acı... Uzmanlar uyarıyor: Dokunmayın!
Gizli tehlike: Beyin fonksiyonlarını tehdit ediyor! Alzheimer riskini artırıyorGizli tehlike: Beyin fonksiyonlarını tehdit ediyor! Alzheimer riskini artırıyor
Sigaraya karşı yeni kanun sinyali!Sigaraya karşı yeni kanun sinyali!
Anahtar Kelimeler:
Avrupa Parlamentosu
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Erdoğan 'müjde' diyerek duyurmuştu, 'döviz' uygulaması başladı!

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Emeklilere bayram ikramiye ödemeleri bugün başlıyor

Sigaraya karşı yeni kanun sinyali!

Sigaraya karşı yeni kanun sinyali!

'Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada'

'Hastalık taşıyan köpekler' iddialarına Ankara Valiliği'nden açıklama! 'Getirenler gözaltına alındı, hayvanlar karantinada'

Gizli tehlike: Beyin fonksiyonlarını tehdit ediyor! Alzheimer riskini artırıyor

Gizli tehlike: Beyin fonksiyonlarını tehdit ediyor! Alzheimer riskini artırıyor

Kapıyı açınca kurşun yağdırıp öldürdüler! Apartmanda kar maskeli saldırganlar dehşeti

Kapıyı açınca kurşun yağdırıp öldürdüler! Apartmanda kar maskeli saldırganlar dehşeti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Stanley Klasik serisinin en çok satan termosu kısa süreliğine indirimde

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

Yaz ayı fırsat ayı! Apple'dan Stanley'e %50'ye varan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.