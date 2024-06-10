Avrupa'da kartlar yeniden dağıtılıyor! Türklerin kurduğu DEB iki ili kazandı

Avrupa Birliği üyesi 27 ülkede, 720 sandalyeli Avrupa Parlamentosu için 6-9 Haziran tarihleri arasında seçimler düzenlendi. Dün akşam sandık çıkış anketleri gelmeye başladığında Avrupa’da aşırı sağın yükselişi en çok dikkat çeken unsur oldu. Fransa'da büyük bir hezimet alan mevcut Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoyu feshetme ve erken genel seçime gitme kararı aldı. Ülke 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde seçime gidecek.

FRANSA'DA MACRON'A AĞIR DARBE

AP’de sandalyeler nüfusa oranlı dağıtılıyor ve Almanya 96, Fransa 81, İtalya 76 sandalyeyle en fazla parlamentere sahip ülkeler.

Seçimlerin sonuçlarının en net ve hızlı biçimde hissedildiği ülke Fransa oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre aşırı sağdaki Marine Le Pen’in partisi Ulusal Birlik (RN), 2019’daki son seçimlere kıyasla 10 puan yükselişle yüzde 31,5 oy aldı.

Cumhurbaşkanı Emanuel Macron’un liberal kanattaki partisi Rönesans ise yüzde 15’te kaldı. 2019 seçimlerinde de ilk iki sırayı bu partiler alsa da arada yüzde 1’den az fark vardı.

Fransa’da üçüncü sırada ise büyük bir yükselişle yüzde 14 oy alan Sosyalist Parti geldi.

Büyük bir hezimet alan Cumhurbaşkanı Macron, parlamentoyu feshetme ve erken genel seçime gitme kararı aldı. Ülke 30 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde seçime gidecek.

Le Pen ve 28 yaşındaki baş adayı Jordan Bardella, AP seçimlerini Macron’a karşı bir referanduma dönüştürme çabasındaydı.

Sandık çıkış anketleri açıklandıktan hemen sonra Bardella erken seçim çağrısı yapmıştı.

ALMANYA AFD İKİNCİ PARTİ OLDU

Almanya’da da en çarpıcı sonuç aşırı sağın aldığı destek oldu.

Sandık çıkış anketlerine göre muhafazakar CDU/CSU, 2019 seçimlerine yakın oy alarak yüzde 30 ile birinci parti oldu.

Bu ülkede en büyük merak unsuru, radikal sağdaki AfD’nin performansıydı.

AfD oy oranını 5 yıl öncesine göre yüzde 5 civarı artırarak yüzde 16’ya yükseldi.

Seçim öncesi Nazileri aklayan söylemleri nedeniyle AfD, Avrupa Parlamentosu’ndaki aşırı sağcı grup ID’den atılmıştı. Şimdilik grup dışı kalan partinin parlamentoda 17 milletvekiliyle temsil edilmesi bekleniyor.

Başbakan Olaf Scholz’un partisi SPD ise rekor seviyede düşük oyla yüzde 14’te kaldı ve üçüncü parti oldu.

Koalisyon hükümetindeki üç parti de destek kaybederken en büyük düşüşü Yeşiller yaşadı. Yeşiller’in 2019’da yüzde 20,5 olan desteği bu seçimlerde yüzde 12 seviyesine indi.

Gelecek sene genel seçimlerin yapılacağı Almanya’da bu sonuçların hükümeti zora sokacağı belirtiliyor.

Almanya’da bu seçimlerde ilk kez 16 ve 17 yaşındakiler de oy verebildi.

Alman kamu yayıncısı ZDF, 30 yaş altı seçmenin aşırı sağcı AfD’ye desteğinin 5 yıl öncesine göre 10 puan arttığını, Yeşiller’e desteğininse 18 puan azaldığını belirtti

İTALYA'DA MELONI GÜVEN TAZELEDİ

İtalya'da Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde sağ koalisyon iktidarının büyük ortağı Giorgia Meloni liderliğindeki aşırı sağcı İtalya'nın Kardeşleri Partisi (FdI), 2022'deki genel seçimlere göre oy oranını arttırdı.

İtalyan basınında yer alan resmi olmayan sonuçlara göre FdI, AP seçimlerinde yüzde 28,8'lik oy oranıyla birinci parti oldu. (BBC)

TÜRKLERİN KURDUĞU DEB BATI TRAKYA'DA BİRİNCİ PARTİ OLDU

Yunanistan'da, pazar günü yapılan Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde Türklerin kurduğu Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi, Batı Trakya'da 3 ilden 2'sinde birinci çıktı.

İçişleri Bakanlığının açıkladığı verilere göre, sandıkların yüzde 96 oranında açıldığı resmi olmayan sonuçların ardından DEB Partisi, Türklerin yoğun olarak yaşadığı Rodop'ta yüzde 36, İskeçe'de ise yüzde 27 oy oranıyla birinci parti oldu.

DAVUL ZURNALI KUTLAMA

Seçim sonuçlarını Gümülcine'deki parti merkezinde takip eden üyeler, adaylar ve destekçiler zaferlerini geleneksel davul ve zurna eşliğinde coşkuyla kutladı.

DEB Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, AA muhabirine, "Çok mutluyuz. Bizler bu sonuçtan emindik. Bunu her gittiğimiz yerde söyledik. Bugün de halkımız yine hem davasına, hem de partisine sahip çıktı." dedi.

2014 ve 2019 yıllarında da Rodop ve İskeçe'de birinci parti olduklarını hatırlatan Asafoğlu, Batı Trakyalı Türklerin bugün sandıklara giderek Atina ve Brüksel'e tepkilerini gösterdiklerini söyledi.

"YÖNETİCİLERE CİDDİ BİR MESAJ GÖNDERİLDİ"

Azınlık seçmeninin yüzde 3'lük seçim barajından dolayı milletvekili çıkartamayacağını bilerek DEB'e oy verdiğini vurgulayan Asafoğlu, "Azınlık, ülkeyi yönetenlere çok ciddi bir mesaj gönderdi. Atina'nın, burada yaşayan bir azınlığının olduğunu görmezden gelmekten vazgeçmesi lazım" diye konuştu.

DEB, 2014 ve 2019'daki AP seçimlerinde de Batı Trakya'daki 3 ilin 2'sinde birinci çıkmasına rağmen ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşamadığından AP'ye milletvekili gönderememişti.

AZINLIKLAR SEÇİLMESİN DİYE %3'LÜK BARAJ GETİRİLMİŞTİ

Batı Trakya Türklerinin hakları için verdiği mücadeleyle tanınan Dr. Sadık Ahmet, Yunanistan'da 1989'da düzenlenen genel seçimlerde yüksek oy olarak bağımsız milletvekili seçilmişti.

Yunanistan yönetimi, 24 Ekim 1990'da Ahmet'in seçilmesini engellemek için hem siyasi partilere hem de bağımsız adaylara yüzde 3'lük seçim barajı getirmişti.

Partilerin ve bağımsız adayların, meclise girebilmesi için ülke genelinde uygulanan yüzde 3 seçim barajını aşması gerekiyor.

Batı Trakya Türkleri, siyasi temsili engellediği gerekçesiyle yüzde 3 seçim barajının kaldırılmasını istiyor. (AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır





