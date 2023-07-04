Fatih Bayram Karabulut kimdir, kaç yaşındadır? Müzisyen Fatih Bayram Karabulut aslen nereli?

Uzun süre yurtdışında yaşayan ve 2016 yılının başlarında tekrar Türkiye’ye kesin dönüş yapan Fatih Bayram Karabulut şimdilerde “Bi Öpücük” adlı şarkısıyla gündemde. Tarkan için bestelediği bu şarkıyı kendi yorumuyla yayınlayan ünlü isim tarzı ve renkli kişiliğiyle çok sevildi. Peki, Fatih Bayram Karabulut kimdir, kaç yaşındadır? Fatih Bayram Karabulut aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

FATİH BAYRAM KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Fatih Bayram Karabulut ilkokulu Elazığ’da tamamladı. Ailesiyle birlikte yerleştiği Eskişehir’de orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 15 yıl sürecek bir yurtdışı macerasına girişti. Bu süreçte birçok ülkede yaşadı, farklı düşünce kuruluşlarında ve üniversitelerde akademisyenlik yaptı, ayrıca bu süreçte farklı sektörlerde ticaretle uğraştı.

En son St. Petersburg State Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilmi üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılının başlarında tekrar Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.

The Mossi London markasının kurucusu olan Fatih Karabulut, başarılarla dolu hayatının bir meyvesi olarak bu kozmetik markasını kurduğunu, tüm bilgi ve birikimlerini aktardığı bu markanın kısa sürede bir dünya markası haline gelmesinden ötürü ülkesi adına gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Fatih Bayram Karabulut, hayranı olduğu Tarkan için bestelediği “Bi Öpücük” adlı şarkıyı kendi yorumlamaya karar verdi. Single, MüzikOnAir etiketiyle yayınlandı.

