MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Bayram Karabulut kimdir, kaç yaşındadır? Müzisyen Fatih Bayram Karabulut aslen nereli?

Fatih Bayram Karabulut kimdir, kaç yaşındadır? Müzisyen Fatih Bayram Karabulut aslen nereli?

04.07.2023 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı iş insanı ve müzisyen Fatih Bayram Karabulut'un kim olduğu merak ediliyor. Birçok farklı ülkede yaşayan ve farklı sektörlerde ticaretle uğraşan Fatih Bayram Karabulut son olarak müzik kariyerine adım attı. Tarkan için bestelediği “Bi Öpücük” adlı şarkıyı kendi yorumuyla yayınlayan ünlü isim bu bestesiyle büyük ses getirdi.

Fatih Bayram Karabulut kimdir, kaç yaşındadır? Müzisyen Fatih Bayram Karabulut aslen nereli?

Uzun süre yurtdışında yaşayan ve 2016 yılının başlarında tekrar Türkiye’ye kesin dönüş yapan Fatih Bayram Karabulut şimdilerde “Bi Öpücük” adlı şarkısıyla gündemde. Tarkan için bestelediği bu şarkıyı kendi yorumuyla yayınlayan ünlü isim tarzı ve renkli kişiliğiyle çok sevildi. Peki, Fatih Bayram Karabulut kimdir, kaç yaşındadır? Fatih Bayram Karabulut aslen nereli? İşte hakkında tüm merak edilenler...

FATİH BAYRAM KARABULUT KİMDİR, KAÇ YAŞINDADIR?

Fatih Bayram Karabulut ilkokulu Elazığ’da tamamladı. Ailesiyle birlikte yerleştiği Eskişehir’de orta ve lise eğitimini tamamladıktan sonra yaklaşık 15 yıl sürecek bir yurtdışı macerasına girişti. Bu süreçte birçok ülkede yaşadı, farklı düşünce kuruluşlarında ve üniversitelerde akademisyenlik yaptı, ayrıca bu süreçte farklı sektörlerde ticaretle uğraştı.

En son St. Petersburg State Üniversitesinde Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilmi üzerine yüksek lisansını tamamladı. 2016 yılının başlarında tekrar Türkiye’ye kesin dönüş yaptı.

fatih karabulut

The Mossi London markasının kurucusu olan Fatih Karabulut, başarılarla dolu hayatının bir meyvesi olarak bu kozmetik markasını kurduğunu, tüm bilgi ve birikimlerini aktardığı bu markanın kısa sürede bir dünya markası haline gelmesinden ötürü ülkesi adına gurur duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

Fatih Bayram Karabulut, hayranı olduğu Tarkan için bestelediği “Bi Öpücük” adlı şarkıyı kendi yorumlamaya karar verdi. Single, MüzikOnAir etiketiyle yayınlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Üstü küçük geldi! Büstiyeriyle dalga konusu olduÜstü küçük geldi! Büstiyeriyle dalga konusu oldu
Mayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest ettiMayosuyla ayna karşısında! Fiziğiyle mest etti
Kalçasına silikon yaptırmıştı! Transparan tarzıyla büyülediKalçasına silikon yaptırmıştı! Transparan tarzıyla büyüledi

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada
Nefesi tükenen horoz öterken böyle bayıldı! İlginç anlar kamerada

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Çim biçme makinesiyle yanlışlıka cinsel organını kesti! Kabus dolu anlar...

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

Çamaşırlarını yıkarken cebinden çıktı! Hayatını tamamen değiştirdi

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

7 yaşındaki çocuk feribottan denize düştü! Annesi arkasından atladı ve...

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.