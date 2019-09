Fatih Öztürk: Fenerbahçe'nin en iyi transferi Altay

Kasımpaşa'ya transferinin çok kısa bir süre içerisinde gerçekleştiğini ve yeni kulübünde olmaktan mutluluk duyduğunu belirten Fatih Öztürk, "Transfer sürecim çok kısa sürdü. Birkaç gün içinde karar verdim. Şu an burada olmaktan çok mutlu ve gururluyum. Artık Kasımpaşasporluyum. Diğer konular çok önemli değil. Bu saatten sonra geri kalan 17 takım da rakibim. 3 büyük ya da 4 büyük olması önemli değil, benim için önemli olan şu an olduğum kulüpte mücadele etmem" diye konuştu.

"AKHİSAR BENİM İÇİN HER ZAMAN UNUTULMAZ OLACAK"

Eski takımı Akhisarspor'un kendisi için çok ayrı bir yeri olduğunu vurgulayan Öztürk, "Akhisar deyince zaten yüzüm güldü. Akhisar'ın benim için çok ayrı bir yeri var. Tabi keşke küme düşmeseydik. O ayrı ve bizi aşan konular tabi. Orada bir aile gibiydik, iyi günlerimiz de geçti, kötü günlerimiz de. Önemli olan futbola ve aileye küsmemek. Bir dönem 1 ay kadar beni kadro dışı bırakmışlardı, canları sağ olsun. Bir gün Asbaşkanımız aradı ve "sana ihtiyacımız var" demişlerdi. Ben de "ne demek ağabey, ben sizin futbolcunuzum, oynamaya hazırım" demiştim. Zaten 2 hafta sonra kaybettiğimiz finali oynamıştım. Akhisar benim için her zaman unutulmaz olacak ve kalbimde büyük bir yeri var. 3 Türkiye Kupası finali oynadık ve birini yani son finali kaybettik. Her şey güzeldi, tabi kadro dışı kalma konusunu da aile içinde olan şeyler şeklinde değerlendiriyorum" diye konuştu.

"ŞU AN BURADAYSAM BUNU MUSTAFA REŞİT AKÇAY'A BORÇLUYUM"

Çalıştığı hocalar hakkında konuşan tecrübeli file bekçisi, "Her hocanın kendine has bir çalışma tarzı var ve çalıştığım hocaların hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her hoca hayatınıza ya da futbolunuza farklı şeyler kazandırabilecek potansiyelde. Bazılarıyla çalışmak istersiniz. Bazılarıyla da daha zor ya da daha kolay çalışabiliyorsunuz. Bu kadar sirkülasyona rağmen hocaların değişimine adapte olup çok ciddi başarılar da elde edebildik. Mustafa Reşit Akçay, kesinlikle futboluma en çok etki eden hocadır. Şu an sizin karşınızda oturuyorsam onun sayesindedir. Kemal hocayla 3 haftadır maça çıkıyoruz. Taktiksel anlamda çok şaşırdığım bir hoca, çünkü bir takımın hocasının taktiğine bu kadar uyum sağlayabileceğini ben Kemal hocada gördüm. Taktiği çok iyi empoze edebiliyor ve ne istediğini çok iyi ifade ediyor, bizlere de taktik anlamda çok şey kazandırdı. Daha nitelikli bir şekilde çalışılabileceğini Kemal hocada daha net gördüm" ifadelerini kullandı.