MAGAZİN

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

MAGAZİN HABERLERİ  | 18.05.2018 16:01 | Son Güncelleme

Reytinglerde başarısını sürdüren Fatih Portakal, birbirinden iddialı yapımların yarıştığı perşembe akşamında AB'de birincilik ipini göğüsledi.

Fatih Portakal'dan Türk televizyonlarına geçecek zafer

Birbirinden iddialı yapımların yarıştığı perşembe akşamında Fatih Portakal büyük bir sürprize imza atarak AB'de Survivor ve Bizim Hikaye'yi solladı.

TOTAL'DA SURVİVOR BİRİNCİ

Perşembe akşamının reytinglerinde TV8'de yayınlanan Survivor yarışması birinci sıraya otururken, ikinci sırada FOX'ta ekrana gelen Bizim Hikaye dizisi, üçüncü sırada ise Fatih Portakal'la FOX Ana Haber yer aldı.

AB'DE FATİH PORTAKAL SÜRPRİZİ

AB'de birincilik Fatih Portakal'la FOX Ana Haber'in, ikincilik Survivor'ın, 3'ncülük ise Bizim Hikaye'nin oldu.

İşte AB'de gecenin sıralaması;

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Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Survivor TV8 reyting

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