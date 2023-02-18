Fulya Öztürk canlı yayında “Her evde cenaze var” diyerek isyan etti! Sosyal medya bu sözleri konuşuyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerindeki merkezlerde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler Türkiye’nin güneyini yerle bir etti. 10 ili etkileyen asrın felaketi olarak kabul edilirken on binlerce vatandaş enkazların altında kalarak hayatını kaybetti. Afetin ilk gününden itibaren depremin merkez üssü olan Kahramanmaraş’ta haber nöbetine devam eden Fulya Öztürk yaşananlar isyan etti. Öztürk’ün “Her evde cenaze var” sözleriyle başlayan isyanı sosyal medyada çok konuşuldu.

“SENE BİLMEM KAÇ OLMUŞ”

CNN Türk canlı yayında deprem bölgesindeki izlenimlerinden bahseden Öztürk karşılaştığı manzara karşısında isyan etti. Kahramanmaraş’ta her evde cenaze olduğunu belirten Öztürk, “Her evde bir cenaze var. Nasıl hayat burada normal. Ben sadece Kahramanmaraş için konuşuyorum. Adıyaman daha beter. Hatay beter. Kahramanmaraş’ta sadece 1100 insan ne demek? Biz neden betonların altında kalıyoruz? Sene bilmem kaç olmuş. Biz her şeyi yapabiliriz. Biz neden okyanusu geçip derede boğuluyoruz? 35 bin insan depremde öldü diye biz niye bunları konuşuyoruz?” dedi.

“BİR SÜRÜ İNSANA MEZAR OLDU”

Binaların sağlamlaştırılması gerektiğini söyleyen Öztürk, “Biz sağlam bina yapamayacak bir ülke miyiz? Yapabiliriz. Gelin hep beraber seferber olalım. Herkes korkmasın kaçmasın. Gerekirse çadırda kalalım. Ben varım. 2 yıl mı? 2 yıl çadırda kalarım. Yeterli bu binalar sağlam olsun. Şu çatal nasıl oynamadıysa demek yapılabiliyor” dedi.