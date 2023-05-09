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Fatih Portakal'ın sözlerini duyan Serdar Ortaç bakın ne yaptı

09.05.2023 08:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin isteği üzerine Karabiberim şarkısını söyleyen Serdar OrtaçFatih Portakal sert ifadelerle eleştirmişti. Kendisine "Omurgasız" dendiğini duyan Ortaç bakın ne yaptı.

Fatih Portakal'ın sözlerini duyan Serdar Ortaç bakın ne yaptı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir etkinlikte Serdar Ortaç'tan 'Karabiberim' şarkısını söylemesini istedi. Serdar Ortaç bakanın bu isteğini kırmadı ve 'Bakan Nebati baba için okuyorum' diyerek şarkıyı söyledi.

Bu anları gören Fatih Portakal ise Serdar Ortaç'ı hedef alarak "Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri!" ifadelerini kullandı.

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Serdar Ortaç ise bu anları görünce sosyal medyada yanıt vermek yerine Fatih Portakal'ı paylaştı ve yorumu takipçilerine bıraktı.

Sosyal medyada Ortaç'ın hayranları ise paylaşıma "Ayıp etmiş" yorumlarında bulundu.

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