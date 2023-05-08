MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Portakal'dan Serdar Ortaç'a sert ifade! "Omurgasız biri..."

Fatih Portakal'dan Serdar Ortaç'a sert ifade! "Omurgasız biri..."

08.05.2023 12:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde Mersin'de 'Gençlik Buluşması'nda konuşma yapmış ve Serdar Ortaç da etkinlikte sahne almıştı. Ortaç'ın sahne almasını gündeme getiren Fatih Portakal sert ifadeler kullandı.

Fatih Portakal'dan Serdar Ortaç'a sert ifade! "Omurgasız biri..."

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati bir etkinlikte sahne alan Serdar Ortaç'tan 'Karabiberim' şarkısını söylemesini istedi. Serdar Ortaç bakanın bu isteğini kırmadı ve 'Bakan Nebati baba için okuyorum' diyerek şarkıyı seslendirdi.

Bakanı Nebati’ye “Seni seviyoruz” diyerek “Karabiberim” şarkısı söyleyen Serdar Ortaç’a Fatih Portakal’dan sert tepki gösterdi.

Ekran Alıntısı

Sözcü TV için ekranlara dönen Fatih Portakal şarkıcıyı hedef alarak “Serdar Ortaç gibi omurgasız biriyle sahneye çıkıyorsun. Sanatçı demiyorum da ben omurgasız biri!" ifadelerini kullandı.

Erzurum'daki olaydan sonra paylaşımları gündem oldu! Erzurum'daki olaydan sonra paylaşımları gündem oldu!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çektiSere serpe uzandı! Göğüs dekolteli pozu dikkat çekti
Şarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem olduŞarkıcı Mustafa Sandal mitingleri karıştırdı! Ünlü sanatçı sosyal medyada gündem oldu
Dekolteli pozlar! Parti tarzına beğeni yağdıDekolteli pozlar! Parti tarzına beğeni yağdı
Anahtar Kelimeler:
fatih portakal Serdar Ortaç

En Çok Okunan Haberler

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Toplu İş Sözleşmesi zammı için son viraj: Tarihi Erdoğan açıkladı

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

Konya'daki paylaşımlar sonrası açıklama!

''Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın kazanmasını istiyor''

''Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray'ın kazanmasını istiyor''

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...

Araç sahipleri dikkat! Çifte zam geliyor...

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sının o pozlarına dayanamadı! "Seksi..."

"Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis..."

"Büyük İstanbul Mitingi" sonrası paylaştı! "Reis..."

İlginizi Çekebilir

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

“Açık giyinme” eleştirilerine sert çıktı! “Vücudumu sergilemeyi...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Herkesin içinde soyunmak zorunda kaldılar! “İç çamaşırımıza kadar...”

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Şarjlı diş fırçası, tıraş makinesi, düzleştirici... Kişisel bakımın en sevilenleri şimdi indirimde!

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

Metronun içi bir anda dumanlarla doldu! Yolcular camı kırıp dışarı çıktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

2 haftalık bebek çöp kutusunda bulundu! Annesi bir de not bıraktı

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Her zaman ihtiyacınız olacak! Hazır indirim de varken kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.