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Fatih'te otelde vahşi cinayet

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YAŞAM  | 27.07.2019 17:57 | Son Güncelleme

Fatih'te Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endican sahibi olduğu otelde elleri ve ayakları bağlı ölü bulundu.

Fatih'te otelde vahşi cinayet

Olay, Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi'nde Abu Hayat Sokak'ta bir otelin birinci katında meydana geldi.

Otel sahibi Afganistan uyruklu Türk vatandaşı Abdulsamih Endicandan (62) uzun süre haber alamayan çalışanlar, Endican'ın odasına girdi.

ELLERİ VE AYAKLARI BAĞLI...

Çalışanlar, Endican'ın elleri ve ayakları bağlı cansız bedeniyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Polis ekipleri Abdulsamih Endican'ın boğularak öldürüldüğü ihtimali üzerinde duruyor. Olayla ilgili incelemesi sürüyor.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Fatih otel cinayet

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