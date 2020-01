Fatih Tekke: Bilmediğimiz oyuncumuz yok

TFF 1. Lig ekiplerinden İstanbulspor, ikinci devre hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdürüyor. Sarı-siyahlılarda bir kez daha göreve gelen Teknik Direktör Fatih Terim, takımın son durumu ve hedeflerine ilişkin İHA’ya açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DE TABELA ALMADIĞINIZ SÜRECE İŞLER BAŞKA TÜRLÜ YÜRÜYOR"

İstanbulspor’a ilk geldiği dönemde mevcut kadronun çoğunun gitmiş olduğunu hatırlatan Tekke, “Biz hemen hemen 50-60 oyuncuyla bir takım oluşturmaya çalıştık ve oluşturduk da. O takım şu an 1-2 oyuncu haricinde burada. Bizim dönemimizde 11 veya 12 beraberlik var yanılmıyorsam 26 maçta. Onların çoğu bize de dönebilirdi. Ama yeni kurulmuş, oyunun taktik anlamıyla ilgilenen bir hoca olarak bence çok iyi şeyler yaptık. Ama Türkiye’de tabii tabela almadığınız sürece işler başka türlü yürüyor. İstanbulspor’da hedef olarak ekibim ve ben, oyuncunun taktiksel anlamda belirginliğini sağlayacak şeylerin önünü açmak. Tabii bu ikinci gelişte bunu tamamen sonuca dönük gerçekleştirmek. Ama bazen her şeyi yapsanız dahi üç direk arasında her şeye hakim olma şansınız yok, ölçülebilir alanların hala bir kısmı karanlık olarak dururken futbolda. Ama ben ve ekibim ciddi çalışıyoruz, oyuncularım da öyle. İlk dönemde de öyleydim ama bu sefer şunu söyleyebilirim; Allah nasip ederse sonuca yönelik oynamaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.