Fatih Terim: Badou Ndiaye'nin gelecek sezon da takımda olmasını istiyoruz

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci haftasında Beşiktaş'ı 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, liderliği almanın çok güzel olduğunu söyledi.

Taç pozisyonu ile ilgili gelen bir soruya yanıt vererek sözlerine başlayan Terim, şöyle konuştu: "O maçtan sonra taç bizimdi dediğim zaman, çoğunuz, masadan haber yapanlar, koca maçı bir taca mı sığdıracağız demişti. Demek ki futbolda her şey önemli. Ama top Caner'in ayağına değiyor orada, taç bizim. Bizim bir sıkıntımız yok. Biz çabuk başlayabiliriz. Bugün baktığımda özellikle oyuna iyi başladık. Kendi kaptırdığımız toplarla 8-10 dakika sıkıntı yaşadık ama ondan sonra daha çok topa sahip olduk. Beşiktaş bizi ikinci bölgede karşıladı, kaptırdığımız toplar dışında hiçbir tehlike yaşamadık. 2-0'dan sonra rakibimiz de şampiyonluğa oynadığı için risk aldı. Risk aldıktan sonra her gidişimiz pozisyon oldu. 2-0 rakibe her zaman beklenti sağlar, ümit sağlar. Topu onlara bıraktık, geçiş hücumlarını da daha etkili yaptık. Sonuçlandıramadık, daha da goller atabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum. Bazen oyunun bir bölümü kalite ister, bazen oyunun bir bölümü mücadele ister. Böyle bakmak lazım. İki takımın da en ufak bir hatasında şampiyonluktan uzaklaşacak veya başkalarına avantaj sağlayacak bir maç oynamak kolay değil. O yüzden oyuncularımı bir daha kutluyorum. Nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadıkları ve kazandıkları için."