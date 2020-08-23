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Fatih Terim'in kızı Buse Terim 25 kilo verdi! 'Midemi küçülttürdüğümü...'

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Fatih Terim'in kızı Buse Terim Bahçekapılı, doğumdan sonra kilo almış, Eylül 2019’da diyete girmişti. Bahçekapılı, o günden beri diyetini hiç bozmadı ve 25 kilo verdi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim 25 kilo verdi! 'Midemi küçülttürdüğümü...'

Buse Terim Eylül 2019’da diyete girmiş, 83’ten 58 kiloya düşmüştü. Buse, dün hem eski hem de en yeni halini Instagram’da paylaşıp altına şöyle yazdı:
“Kendime sağlıklı beslenmeyi ve daha iyi yaşamayı öğrettiğim için teşekkür ediyorum.”

ARALIKLI ORUÇ SİSTEMİYLE ZAYIFLADI

Mide ameliyatı geçirdiği yönündeki iddialar ile ilgili Buse Terim şu açıklamayı yapmıştı: “Sağlıksız yaşadığımı fark ettiğim noktada karar verdim, özüme dönmek istedim. Midemi küçülttürdüğümü iddia edenler oldu. Gülüyorum sadece. Korkarım zaten."

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İki çocuk annesi Terim, "Benim uyguladığım sistem aralıklı oruç. Bu sisteme ben eylül sonu başladım, iki öğün beslendim. Aralarda tabii ki ara öğün yaptım ama ana öğün olarak bir kahvaltı öğünü bir öğlen ve akşamı birleştirdiğim son öğünü yiyordum." demişti.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Buse Bahçekapılı’nın dün doğum günüydü. Kutlamayı kızları Nil, Naz ve 2014’te evlendiği Volkan Bahçekapılı ile Bodrum’da yaptı. Volkan, 30 yaşına basan Buse için şunları söyledi; “Aşkım, hayat arkadaşım, dert ortağım, ilk göz ağrım, gençliğim, dualarımın sebebi. Diğer yarım seni çok seviyorum.”

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