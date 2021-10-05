MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki bebeğini kaybetti

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki bebeğini kaybetti

05.10.2021 20:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin çocuğunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Merve Terim yaptığı paylaşımda, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi" ifadelerini kullandı.

Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki bebeğini kaybetti

Fatih Terim'in hamile olan kızı Merve Terim Çetin çocuğunun hayatını kaybettiğini sosyal medyadan yaptığı paylaşımla duyurdu. Sosyal medyadan acı haberi veren Çetin, "Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi" ifadelerini kullandı. Merve Terim Çetin yaklaşık 1 ay önce yaptığı açıklamada riskli bir hamilelik süreci geçireceğinin mesajını vermişti.

121669278_143461224154247_4871420775856428001_n

Merve Terim Çetin hamileliğinin ilk zamanlarında yaptığı açıklamada sürecin riskli olduğunu belirterek, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

"BANA YENİDEN BAŞLAYACAK GÜCÜ BULANA KADAR MÜSAADE EDİN"

Merve Terim Çetin'in sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı. Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."

m23


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Demi Rose durmuyor! Sere serpe...Demi Rose durmuyor! Sere serpe...
PARTNERParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecekParkta dolaşırken tesadüfen buldu! Hayatının geri kalanını zengin olarak geçirecek
7 Numara'nın Haydar'ına yıllar acımadı!7 Numara'nın Haydar'ına yıllar acımadı!
Anahtar Kelimeler:
Fatih Terim
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Stüdyoda olay anlar: Ayağını okşayarak...

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Ünlü fenomen ifşa etti! "Göğüslerini Tiktok'ta açıp..."

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Meral Akşener'den İsmail Kahraman'a sert yanıt!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Boğaziçi Üniversitesindeki olaya sert tepki

750 bin liraya kadar destek verilecek! Yarın başlıyor

750 bin liraya kadar destek verilecek! Yarın başlıyor

Pamuk fiyatları giyim enflasyonunu olumsuz etkileyebilir

Pamuk fiyatları giyim enflasyonunu olumsuz etkileyebilir

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

Hadise'nin yokluğu sosyal medyayı salladı! "Hadisesiz olmuyor"

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Karısını gördüğü cinsel içerikli videoyu canlı yayında izletti! "Tövbe Yarabbim sesini kapat"

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Kaynana, gelinine "Kocamı ayarttın" dedi!

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Görenler inanamadı! "Hiç giyinmeseydin de olurdu"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.