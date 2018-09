Fatih Terim'den Lokomotiv'e mesaj!

“LOKOMOTIV MOSKOVA CİDDİ VE ÖNEMLİ BİR RAKİP"

Lokomotiv Moskova’nın geçen sene Rusya’da şampiyon olduğunu, değerli ve tecrübeli bir hocaya sahip olduğunu belirten FatihTerim, “Ciddi ve önemli bir rakip. Her an her şeyi yapabilecek oyunculara sahipler. Fernandes takımın maestrosu. Braga’dan Eder, Schalke’den tanıdığımız Farfan var. Hırvat Corluka var. Hepsi tecrübeli ve iyi oyuncular. Güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Galatasaray kendi sahasında nasıl oynaması gerekiyorsa öyle oynayacak. Kendi saha ve seyirci avantajımız var. Şampiyonlar Ligi’nde oyun her saniye her şeye açıktır. Değeri 1 milyar olan takımlarında bu maçlarda da açıktır. Allah nasip ederse büyük seyircimiz ile oyuncular o frekansı kurduğunda işler istediğimiz gibi gider inşallah” değerlendirmesinde bulundu.

“NEDEN OLMASIN"

Kasımpaşa maçında sürpriz yaparak genç futbolcu Ozan Kabak’ı oynatmasının ardından ‘Şampiyonlar Ligi’nde böyle sürprizlerin olacak mı?” diye sorulan soruya Fatih Terin, “Neden olmasın. Avrupa’da son zamanlarda öne çıkan oyuncular genç oyuncular. Ozan ve Yunus özelinde, hep birlikte ne olacağını görelim” diye cevap verdi.