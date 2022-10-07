YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

07.10.2022 05:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi Çelebi Hamamı Sokak'taki 4 katlı binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttuCumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Sarıyer'de vatandaşlarla balık tuttu
Adına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulunduAdına kredi çekilen kişi dolandırıldığı iddiasıyla suç duyurusunda bulundu
Yeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındıYeniden görülen Adnan Oktar organize suç örgütü davasında mütalaaya karşı beyanlar alındı
Anahtar Kelimeler:
yangın Fatih

İstanbul Namaz Vakitleri 7 Ekim Cuma

İmsak
05:35
Sabah
07:00
Öğle
12:57
İkindi
16:09
Akşam
18:45
Yatsı
20:04
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Lübnan'da parasını çekemeyen milletvekili bankayı böyle bastı!

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Bugün sadece geleceği düşünün! Sıradaki büyük zıplama geliyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Görünce geri çevirmeyin; hemen suyunu için! İlaç gibi tarif

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Her gün yumurta yerseniz ne olur? Bildiğiniz gibi değil

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.