Fatih'te metruk binada çıkan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Fatih'te 4 katlı metruk binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İskenderpaşa Mahallesi Çelebi Hamamı Sokak'taki 4 katlı binada, bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.



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