Fatoş Kabasakal-Erkan Kayhan çifti düğünlerini yaptı

Pek çok dizi ve filmde rol alan Fatoş Kabasakal, 2018'de iş insanı Erkan Kayhan ile nikah masasına oturmuş ve sade bir törenle dünya evine girmişti. Çift ardından düğün yapmak istemiş ancak araya hamilelik ve koronavirüs salgını girmişti.

Pandemi kısıtlamalarının hafifletilmesinin ardından Kabasakal ve Kayhan'ın geçtiğimiz ay düğün yaptığı ortaya çıktı.



Fatoş Kabasakal haberi Instagram hesabından duyurdu.



Düğün fotoğraflarını paylaşan ünlü oyuncu, duygularını dile getirdi.

Kabasakal, "Hamilelik ve pandemi süreci araya girince ertelemek zorunda kadığımız düğün seremonimizi niyahet gerçekleştirdik. Geçtiğimiz ay tam da bu gün: 12.08.2021. Ailemiz ve yakın arkadaş çevremizin katıldığı çok eğlenceli bir düğün oldu. Ben mutlu olayım diye hayallerimdekinden bile daha güzel bir düğün seremonisi organize eden eşime, yol arkadaşıma sonsuz teşekkür ediyorum. Seni seviyorum Aşkım. Ve bu özel günümüzde bizi yalnız bırakmayıp gelen herkese de ayrıca teşekkürler. İyi ki varsınız." ifadelerini kullandı.



