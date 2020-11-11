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Etli bamya nasıl yapılır? Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden olan etli bamya tarifi nedir? MasterChef etli bamya malzemeleri ve tarifi

Metin Yamaner Metin Yamaner 11.11.2020 00:01 | Son Güncelleme:
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Etli bamya nasıl yapılır? Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden olan etli bamya tarifi nedir? MasterChef etli bamya malzemeleri ve tarifi

MasterChef Türkiye'nin 10 Kasım Salı son bölümünde dokunulmazlık oyununda takımlardan Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekleri yapmaları istendi. Menüde yer alan yemeklerden biri de etli bamya oldu. Peki MasterChef bamya tarifi nasıl yapılır? En lezzetli ve kolay bamya tarifi.

Pratik yapılışı, lezzeti ve sağladığı yararlar ile bilinen etli bamya, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında. İşte etli bamya tarifi ve malzemeleri.

ETLİ BAMYA MALZEMELERİ

Yarım kilo kuşbaşı et
Taze bamya
2 adet domates
1 adet soğan

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3 adet yeşil biber
Yarım yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım limonbaharat ( karabiber, pulbiber)
Tuz
5 su bardağı sıcak su

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MASTERCHEF ETLİ BAMYA NASIL YAPILIR?

Soğanı yemeklik doğrayarak kavurun. Pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek biberleri de kavurun.Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin.2-3 dk karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin.
1-2 dk da bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin.
Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın.

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