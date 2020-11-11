Etli bamya nasıl yapılır? Atatürk'ün en sevdiği yemeklerden olan etli bamya tarifi nedir? MasterChef etli bamya malzemeleri ve tarifi

Pratik yapılışı, lezzeti ve sağladığı yararlar ile bilinen etli bamya, Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği yemekler arasında. İşte etli bamya tarifi ve malzemeleri.
Yarım kilo kuşbaşı et
Taze bamya
2 adet domates
1 adet soğan
3 adet yeşil biber
Yarım yemek kaşığı salça
2 yemek kaşığı sıvı yağ
Yarım limonbaharat ( karabiber, pulbiber)
Tuz
5 su bardağı sıcak su
Soğanı yemeklik doğrayarak kavurun. Pembeleşince doğranmış biberi ilave ederek biberleri de kavurun.Küp küp doğranmış domates ve salçayı ilave edin.2-3 dk karıştırın ve yıkanmış temizlenmiş bamyaları ekleyin.
1-2 dk da bamyalar kavrulunca yarım limon suyunu sıkın ve sıcak su ilave edin.
Son olarak tuz ve baharatları ekleyerek çok karıştırmadan pişmeye bırakın.
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