İrmik helvası nasıl yapılır? Sütlü irmik helvası malzemeleri neler? İşte Atatürk'ün sevdiği tatlılardan irmik helvası tarifi!

İrmik helvası akşamları çayın yanında yenebilecek enfes bir tatlıdır. Su ile yapılabildiği gibi süt ile yapılanı ayrı bir güzeldir. İrmik helvası pratik tarifi ve lezzetiyle Türk sofralarının vazgeçilmez tatlarından biridir. İşte pratik ve lezzetli sütlü irmik helvası tarifi.

İRMİK HELVASI MALZEMELERİ

2,5 su bardağı süt

2 su bardağı toz şeker

3 yemek kaşığı dolusu tereyağı

Yarım çay bardağı sıvı yağ

25 gramlık dolmalık fıstık

2 su bardağı irmik

İRMİK HELVASI YAPILIŞI:

İlk önce bir tencereye 2,5 su bardağı süt ve 2 su bardağı şekeri koyup orta harlı bir ateşe koyalım.

Şeker eriyene kadar karıştıralım.

Çok fazla kaynatmadan şeker eriyince bir kenara alalım.

Bu arada kavuracağımız tencereye 3 yemek kaşığı tereyağı ve yarım çar bardağı sıvıyağı ekleyelim.

Yağ eriyince içine 25 gr dolmalık fıstığı katalım.

İrmiği de ilave ettikten sonra orta ateşte dolmalık fıstık ve irmiklerin rengi dönene kadar kavuralım.

İstediğimiz rengi alınca ocağın altını kapatalım.

Bu sırada sütlü karışımı yavaş yavaş tencereye boşaltalım.

Ocağın altını tekrar açalım ve karıştırmaya devam edelim. 1-2 dakika daha karıştırdıktan sonra ocağın altını söndürüp, üzerine bir bez örtüp tenceremizin kapağını kapatalım.

Yaklaşık 30 dakika dinlenen helvamızı servis edeceğimiz kâseye koyup ikram edebilirsiniz.

Arzuya göre helvanın üzerine Şam fıstığı da ekleyebilirsiniz.

