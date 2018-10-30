Faydaları bilimsel olarak kanıtlandı: Böbrek taşını sancısız bir şekilde döken gilaburu

Genellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yetişen gilaburu meyvesi yüzyıllardır halk tarafından şifa amaçlı olarak tüketilen bir meyve. Şimdilerde gilaburuyu popüler yapan şey ise faydalarının bilimsel olarak kanıtlanması oldu. Eczanelerde takviye gıda olarak satılmaya başlanan gilaburu Türkiye'nin farklı bölgelerinde farklı isimlerle anılıyor: Gilabolu, gilaboru, giraboru, kirabolu, frenk üzümü gibi...

İçeriğindeki mineraller ve asit dolayısıyla gençlik iksiri olarak anılan meyve, yöre halkı tarafından toplanıyor ve meyve suyu olarak tüketiliyor. Ekim ayının ilk haftasında hasadı tamamlanan gilaburu, salamura olması için şişelere doldurularak bekletiliyor. Kış aylarında meyvesi ezilen gilaburu tatlandırılarak meyve suyu şeklinde içiliyor.

Bazı firmalarca işlenen gilaburu, içecek olarak raflarda, lokantalarda yerini alırken, ilçe halkı tarafından da yol kenarlarında satılıyor.

Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu yaptığı açıklamada, ilçeye özgü aromatik bir meyve olan gilaburunun tanıtımının yapılması yönünde göreve geldikleri günden bu yana çeşitli çalışmalar yaptıklarını, üreticileri bilgilendirdiklerini, şişelenmesini ve paket çayını hazırladıklarını belirtti.