Hem tavuk hem mantar hem de kremanın uyumunu bir araya getiren bu tarif, akşam sofralarına farklılık katmak isteyenler için lezzetli bir seçenek.

MALZEMELER TAVUKLAR İÇİN:

600 gram kemiksiz tavuk kalça

Tuz

Karabiber

PİLAV İÇİN:

2 su bardağı arpa şehriye

200 gram kültür mantarı

200 gram istiridye mantarı

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

200 ml sıvı krema

3 su bardağı sıcak tavuk suyu

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 yemek kaşığı soğuk tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Tuz ve karabiber

ÜZERİ İÇİN:

1-2 yaprak taze fesleğen

TARİF 1. Tavukları kızartın: Öncelikle tavayı iyice ısıtın. Kemiksiz tavuk kalçalarını tavaya alarak iki tarafı da altın rengini alana kadar pişirin. Tuz ve karabiberle tatlandırdığınız tavukları bir kenara alın.

2. Soğan ve sarımsağı kavurun: Ayrı bir pilav tenceresine sıvı yağı ekleyin. Küçük doğranmış soğanları ve ince kıyılmış sarımsakları ilave ederek kokuları çıkana kadar kavurun.

3. Mantarları pişirin: Dilimlediğiniz kültür mantarlarını ve iri parçalara ayırdığınız istiridye mantarlarını tencereye ekleyin. Mantarlar suyunu bırakıp yeniden çekene kadar kavurmaya devam edin. Ardından kırmızı toz biber, tuz ve karabiberi ilave edin.

4. Arpa şehriyeyi ekleyin: Arpa şehriyeleri mantarlı karışıma ilave ederek birkaç dakika kavurun. Böylece şehriyelerin diğer malzemelerin lezzetini çekmesini sağlayın.

5. Tavuk suyuyla pişirin: Sıcak tavuk suyunu tencereye döküp karıştırın. Kapağı kapalı şekilde orta-kısık ateşte şehriyeler suyunu çekene ve yumuşayana kadar pişirin.

6. Krema ve tereyağıyla lezzetlendirin: Pilav pişmeye yakın sıvı kremayı ekleyin. Yaklaşık 2 dakika karıştırarak pişirdikten sonra ocağı kapatın. Soğuk tereyağını iki parça halinde ilave edip eriyene kadar karıştırın.

7. Tavuklarla buluşturun: Önceden kızarttığınız tavukları pilavın üzerine yerleştirin. Tencerenin kapağını kapatarak birkaç dakika dinlendirin.

8. Servise hazırlayın: Üzerini taze fesleğen yapraklarıyla süsleyerek sıcak servis edin.

TAVUKLU MANTARLI ARPA ŞEHRİYE PİLAVININ PÜF NOKTALARI

Tavukları önceden kızartmak, yemeğe daha yoğun bir lezzet kazandırır

Mantarları suyunu çekene kadar kavurmak, pilavın fazla sulu olmasını önler

Arpa şehriyeleri tavuk suyunu eklemeden önce kavurmak daha aromatik bir sonuç elde etmenizi sağlar

Kremayı pilavın pişmesine yakın eklemek, kıvamının daha iyi korunmasına yardımcı olur

Servis öncesinde birkaç dakika dinlendirmek, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar

AFİYET OLSUN!