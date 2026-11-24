Hem tavuk hem mantar hem de kremanın uyumunu bir araya getiren bu tarif, akşam sofralarına farklılık katmak isteyenler için lezzetli bir seçenek.
TAVUKLU MANTARLI ARPA ŞEHRİYE PİLAVININ PÜF NOKTALARI
- Tavukları önceden kızartmak, yemeğe daha yoğun bir lezzet kazandırır
- Mantarları suyunu çekene kadar kavurmak, pilavın fazla sulu olmasını önler
- Arpa şehriyeleri tavuk suyunu eklemeden önce kavurmak daha aromatik bir sonuç elde etmenizi sağlar
- Kremayı pilavın pişmesine yakın eklemek, kıvamının daha iyi korunmasına yardımcı olur
- Servis öncesinde birkaç dakika dinlendirmek, lezzetlerin birbirine geçmesini sağlar
AFİYET OLSUN!
Okuyucu Yorumları 0 yorum