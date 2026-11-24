Karnabahar, besleyici içeriği ve farklı tariflere uyum sağlamasıyla mutfaklarda sıkça tercih edilen sebzeler arasında yer alıyor. Haşlama veya fırın yemeği olarak tüketmek istemeyenler için karnabahar kızartması oldukça lezzetli bir seçenek.

Özellikle baharatlarla zenginleştirilen özel sosu sayesinde sıradan bir sebze yemeğinden farklılaşıyor. Dışı altın sarısı ve çıtır, içi ise yumuşacık olan bu tarifi hazırlamak da oldukça kolay.

SOSUYLA FARK YARATAN KARNABAHAR KIZARTMASI TARİFİ

Karnabahar kızartması için gerekli malzemeler

1 orta boy karnabahar

Kızartmak için sıvı yağ

Sosu için:

2 adet yumurta

3 yemek kaşığı yoğurt

3 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı maden suyu

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı tuz

İsteğe bağlı olarak sarımsak tozu veya kekik

Yoğurtlu servis sosu için:

1 kase yoğurt

1 diş sarımsak

Bir tutam tuz

İsteğe bağlı olarak dereotu

KARNABAHAR KIZARTMASI NASIL YAPILIR?

1. Karnabaharları hazırlayın: Karnabaharı çiçeklerine ayırıp bol suyla yıkayın. Bir tencerede kaynayan tuzlu suda yaklaşık 4-5 dakika haşlayın. Karnabaharların tamamen dağılmaması, hafif diri kalması gerekiyor. Ardından suyunu süzüp soğumaya bırakın.

2. Özel sosu hazırlayın: Derin bir kapta yumurta ve yoğurdu çırpın. Unu, maden suyunu, tuzu ve baharatları ekleyerek pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın. Hazırladığınız sosun çok akışkan olmamasına dikkat edin.

3. Karnabaharları sosa bulayın: Haşlanıp soğuyan karnabahar parçalarını hazırladığınız karışıma tek tek batırın. Her tarafının sosla kaplandığından emin olun.

4. Kızartma aşamasına geçin: Tavaya yeterli miktarda sıvı yağ ekleyip orta ateşte ısıtın. Karnabaharları tavaya fazla doldurmadan, parçaların her tarafı altın sarısı renk alana kadar kızartın. Ardından fazla yağını bırakmaları için kâğıt havlu üzerine alın.

5. Servis sosunu hazırlayın: Yoğurda ezilmiş sarımsağı ve tuzu ekleyerek karıştırın. İsteğe bağlı olarak ince kıyılmış dereotu da ilave edebilirsiniz.

ÇITIR KARNABAHAR KIZARTMASININ PÜF NOKTALARI

Karnabaharları fazla haşlamayın. Çok yumuşayan parçalar kızartma sırasında dağılabilir.

Haşlama sonrasında karnabaharların suyunu iyice süzün ve mümkünse yüzeylerini kurulayın. Fazla nem, sosun tutunmasını zorlaştırabilir.

Kızartma yağı yeterince ısınmış olmalı ancak aşırı kızgın olmamalı. Çok düşük sıcaklıkta yağ çeken, çok yüksek sıcaklıkta ise dışı hızla kızarıp içi yeterince ısınmayan parçalar oluşabilir.

Karnabaharları tavaya bir seferde çok fazla koymayın. Böylece yağın sıcaklığının aniden düşmesini önleyebilirsiniz.

Daha hafif bir alternatif isteyenler, sosla kapladıkları karnabaharları yağlı kâğıt serili fırın tepsisinde, önceden ısıtılmış 200 derece fırında üzerleri kızarana kadar pişirebilir.

Sıcak servis edildiğinde çıtırlığını daha iyi koruyan karnabahar kızartması, sarımsaklı yoğurt sosuyla birlikte hem ana yemeklerin yanında hem de çay saatlerinde sunulabilir.