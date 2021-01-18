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Faydaları saymakla bitmeyen brokoli çorbası nasıl yapılır? İşte nefis tarif

Betül Songur Betül Songur 18.01.2021 11:42 | Son Güncelleme:
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Brokoli çorbası tarifi pratik şekilde lezzetli sonuçlara ulaşmak isteyenler için yaratılmış bir lezzet. Kısa malzeme listesi ve kolay hazırlanışı ile hafızalarda yer eden brokoli çorbası soğuk kış günlerinde şifa kaynağınız olacak. Bunun için elinizde bulunması gerekenlerse brokoli, mercimek, soğan ve krema! İşte brokoli çorbası nasıl yapılır diyenler için pratik tarif...

Brokoli çorbası sağlıklı ve yapılması kolay bir besindir. Lahana familyasına ait brokoli, nefis salata ve çorba tariflerinin vazgeçilmez malzemesi olma özelliği taşır. İçindeki vitaminler sayesinde insan dostu olan brokoli, krema ile farklı bir lezzet kazanır.

Damakta bıraktığı nefis tadın yanı sıra kolay tarifi ile de dikkat çeken brokoli, kısa sürede hazırlayarak sofranızda sunabileceğiniz bir sebzedir. Özellikle çorba olarak hazırlandığında soğuk kış günlerinin vazgeçilmezleri arasında yer brokoli, nefis çorba tarifi ile doyurucu ve sağlıklı beslenme önerisi bulmaya çalışanların listelerinden çıkarmayacağı bir tat olacak.

BROKOLİ ÇORBASI YAPILIŞI

Malzemeler:

  • 500 gr brokoli,
  • 1 çorba kaşığı sarı mercimek,
  • 1 adet soğan,
  • 1 paket krema,
  • 1 tutam tuz,
  • 1 tutam karabiber,
  • 1,5 litre su

Tarifi:

  • Çiğ ve yıkanmış sarı mercimeği tencereye boşaltın.
  • Soğanı bütün olarak tencerenin içine atın. Piştikten sonra bütün olarak çıkartılacak.
  • Bu malzemeleri pişirmek için içerisine sıcak su ekleyin ve sarı mercimekler pişene kadar 5 dakika kaynatın.
  • Çorbanızı kaynatırken bazen su miktarı gözünüze az gelebilir. Biraz daha su eklemek isterseniz, mutlaka sıcak su kullanın.
  • Brokoli bütün şekilde alındıktan sonra, saplarından ayırın, yıkayın ve çorbaya atmak için hazır hale getirin.
  • 5 dakikanın ardından yıkadığınız brokolileri, çorbanın içerisine ekleyin. 3 dakika sonra kadar brokolilerin bir kaç parçasını tencereden çıkartın. Bunları çorbanın üzerini süslemek için kullanılacağından daha renkli görünmesi önem taşıyor.
  • Brokoliler 5 dakika daha piştikten sonra, tencereye attığınız bütün soğanı çıkartın, böylelikle kokusu kullanılmış olur.
  • Çorbayı blender kullanarak püre haline getirin.
  • Çorba iyice kaynadıktan ve püre haline geldikten sonra, içerisine kremayı ekleyin.
  • Tuz ve karabiberi ekleyin, ocağı kapatıp güzelce karıştırın.

BROKOLİ ÇORBASI SUNUMU

  • Brokoli çorbasını derin bir tabağa alın.
  • Üzerine daha önceden ayırdığınız birkaç parça brokoliyi dalı parçalamayacak şekilde tabağın ortasına yerleştirin.
  • Dilerseniz üzerini sıvı krema kullanarak da süsleyebilirsiniz.
  • Acı seviyorsanız kasede sunacağınız kremalı brokoli çorbasının üzerine acı biber de serpebilirsiniz. Tabağınıza renk katacağından güzel bir görünüm elde edebilirsiniz.
    Afiyet olsun.

BROKOLİ ÇORBASI NEFİS TARİF İÇİN PÜF NOKTALARI

  • Brokoli çorbası nasıl yapılırdiye merak edenlerin nefis bir tat elde edebilmeleri için taze ve iyi brokoli seçmeleri gerekir. Bunun için, brokoli saplarının oldukça diri ve canlı renkte olmasına dikkat edin. Üzerlerinin koyu yeşil renkte olmasına önem verin.
  • Brokoli çorbası tarif listesinde yer alan sarı mercimeğe alternatif olarak patates veya kırmızı mercimek de kullanabilirsiniz.
  • Brokoli çorbasını hazırlarken krema kullandığımız için tarifte herhangi bir yağ kullanmıyoruz.

BROKOLİNİN FAYDALARI

  • Kansere kalkan olan en etkili sebzeler arasında yer alan brokoli, içindeki A, C, B6 vitaminleri ve potasyum sayesinde kalp hastalıkları için de önemli bir besin maddesidir
  • Aynı zamanda kan basıncını düzenleyen brokoli, beyin gücünü artırarak unutkanlık vb hastalıkları önler.
  • Güzellik için de olumlu etkileri bulunan brokoli, saçları güçlendirme konusunda yardımcı rol üsltenir.
  • A vitamini sayesinde göz sağlığına da olumlu etkisi bulunan brokoli, içindeki K vitamini ile kemik gelişimine de yardımcıdır.
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