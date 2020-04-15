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Fazıl Say’dan eşine romantik mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 15:52 | Son Güncelleme

Dünyaca ünlü sanatçımız Fazıl Say, eşi Ece Dağıstan'ın doğum günü için Instagram'da romantik bir mesaj paylaştı.

Fazıl Say’dan eşine romantik mesaj

Ünlü sanatçı Fazıl Say ile Ece Dağıstan, geçtiğimiz yıl Milano’da dünyaevine girmişti. Ece Dağıstan, bugün yeni yaşına bastı. Fazıl Say da eşi için aşağıdaki duygusal notu, fotoğraflarla birlikte Instagram’dan paylaştı.

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‘BİZ BUNU GÜZEL YAŞIYORUZ’

“Bugün Ece'nin doğum günü; karantina haliyle bazı ‘ilk’ler; öyle büyük bir doğumgünü kutlaması haliyle mümkün olmuyor, bizbizeyiz, düşünüyorum, haftalardır küçücük bir evde, sevgi, güven, dayanışma ve gerçek içsesimizi hissetme dönemi, biz bunu güzel yaşıyoruz; yani; 35 gündür karantinada hala kavga etmemişiz. ‘Bu karantinadan inadına daha sağlıklı olarak çıkacağız gün yüzüne’ diye kendimize söz vermiştik, bir aydır da o sözümüzü iyi tutuyoruz, bu da bir kutlama mesela, kendimizi iyi korumamız da bir ödül, mutlu olmak, gülmek, sevinmek ödül, iyi hissetmek sağlıklı olmak ise büyük ödül; bu Ece sayesinde daha gerçek, bu yılki hediyemiz kendimize, Nazım'ın sözleri aklımda ‘yaşamak ne güzel şey be kardeşim’.. Biz partilerin en güzelini de yapacağız, 2020, zamana borcumuz olsun bu seferlik, affola,
Ama telafisi büyüüük olur..

İyi ki doğdun sevgilim.”

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fazıl say, ece dağıstanlı,

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