MAGAZİN

Fazıl Say'ın annesi Ayşe Güngür Say hayatını kaybetti!

MAGAZİN HABERLERİ  | 24.08.2018 10:49 | Son Güncelleme

Ünlü müzisyen Fazıl Say’ın annesi Ayşe Güngür Say tedavi gördüğü Bodrum’da hayatını kaybetti.

Fazıl Say'ın annesi Ayşe Güngür Say hayatını kaybetti!

Uzun zamandır tedavi gören Ayşe Güngür Say bugün hayatını kaybetti. Acı haberi sevenleriyle paylaşan Fazıl Say; ‘Sevgili annem Ayşe Güngür Say’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyim. Cenazesi, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü, öğle namazının ardından, Bodrum Bitez Köy İçi Camii’nden kaldırılacaktır. Sevenlerinin başı sağ olsun.’ açıklamasını yaptı.

fcz

"ANNEM HEP 'HAYATIN GERÇEKLERİ'NDEN BAHSEDERDİ"

Annesi Ayşe Güngör Say’ı iki gün önce evine Bodrum’daki evine getiren Fazıl Say bu fotoğrafı paylaşıp altına şunları yazmıştı:

“Annemi ziyaret. Bodrum 21.08.2018 2 ay hastane yoğun bakım ertesi Artık evde annem, derinleşen bitkisel hayat boyutunda, nefes alma ve beslenme artık makinelere bağlı, en azından evinde, artık fazla yaşamsal reaksiyonları da kalmadı, ben en azından evinde olmasını daha doğru buluyorum .Bu zor mertebede, bakıcıları ve en yakınları Güler, Halise , Özay ve Meryem’e içtenlikle teşekkürlerimle. Annem hep “hayatın gerçekleri”nden bahsederdi, doğrudur. Şu günlerde Gerçekleri kabullenmesi de zor.”

5b7fb6b6c03c0e205c7db30f

PARTNERSpuirting nedir? Kadınların orgazm anında...Spuirting nedir? Kadınların orgazm anında...
Alişan cimri biri mi? Eşi Buse Varol açıkladıAlişan cimri biri mi? Eşi Buse Varol açıkladı
Gamze Özçelik bayramda Somalili çocuklar sevindirdiGamze Özçelik bayramda Somalili çocuklar sevindirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fazıl say ayşe güngör say Bodrum

En Çok Okunan Haberler

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

"Abdullah Gül için 'Hareketimize ihanet etti' demek tutarlı bir söz"

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Gündemi sarsacak iddia: Rahip Brunson kiliseyi PKK’nın paravanı olarak kullandı

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Türkiye hamle yapmıştı! ABD'den flaş açıklama: Endişeliyiz

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Trump'ın ABD Başkanlığı bitiyor mu? Dünya harekete geçti

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

Kan donduran görüntü! Samsun'da denizde ceset bulundu

HDP’li Leyla Birlik Yunanistan'a gözaltına alındı

HDP’li Leyla Birlik Yunanistan'a gözaltına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alişan cimri biri mi? Eşi Buse Varol açıkladı

Alişan cimri biri mi? Eşi Buse Varol açıkladı

Gamze Özçelik bayramda Somalili çocuklar sevindirdi

Gamze Özçelik bayramda Somalili çocuklar sevindirdi

Ezgi Mola'dan bikinili paylaşım!

Ezgi Mola'dan bikinili paylaşım!

Demi Rose İbiza'yı fethetti

Demi Rose İbiza'yı fethetti

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman: 'Aşk hayatta bir kez yaşanır'

Erkenci Kuş'un yıldızı Can Yaman: 'Aşk hayatta bir kez yaşanır'

Müge Boz sevgilisiyle Çeşme tatilinde

Müge Boz sevgilisiyle Çeşme tatilinde

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.