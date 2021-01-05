Fazıl Say'ın Murat Övüç ve Aziz Sancar karşılaştırması tepki çekti

Piyanist Fazıl Say gündem ve siyasetle ilgili yaptığı yorumlarla da zaman zaman konuşuluyor. Fazıl Say bu kez resmi Twitter hesabından bir karşılaştırma yaptı.

Fazıl Say'ın Instagram takipçi sayısı üzerinden yaptığı karşılaştırmanın bir tarafı bilim insanı Aziz Sancar, diğer tarafı ise sosyal medya fenomeni Murat Övüç.

Ünlü piyanist bu iki ayrı uç karşılaştırmayla ilgili kısa sürede tepkilerin odağına yerleşti. Say'a çoğu takipçi bu karşılaştırmanın çok yersiz olduğunu söylerken iki ismin kıyaslanamaz olduğunu söyledi. İşte gelen yorumlardan bazıları:

Say'ın bazı takipçileri ise Aziz Sancar'ın bu hesabının kendisine ait olmadığını ve sahte olduğunu söyledi.



