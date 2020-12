Fear the Walking Dead 7. sezon onayını aldı. Dizinin onayı The Walking Dead’in Twitter hesabından yayınlandı. Fear The Walking Dead 6. sezonunun ilk yarısı yayınlandıktan sonra geçtiğimiz ay ara vermişti. Fear the Walking Dead'in gelecek yıl içinde sezonun ikinci yarısıyla dönmesi bekleniyor.

FEAR THE WALKİNG DEAD OYUNCU KADROSU

Fear the Walking Dead'in kadrosunda Lennie James, Alycia Debnam-Carey, Colman Domingo, Danay Garcia, Garret Dillahunt, Maggie Grace, Jenna Elfman, Alexa Nisenson, Austin Amelio, Ruben Blades ve Karen David gibi isimler rol alıyor.

Ana dizi The Walking Dead ise Şubat 2021'de 10. sezonunun kalan altı bölümüyle yayında olacak. 24 bölüm sürecek ve iki parça halinde yayınlanacak 11. sezonuyla yayın hayatını tamamlayacak. Daha sonra Daryl-Carol uzantısı ve "Tales of the Walking Dead" adında antoloji bir dizi hazırlanacak.