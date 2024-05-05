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  4. Kim Milyoner Olmak İster?'de şaşırtan anlar! İlk soruda elenen yarışmacı heyecanına yenik düştü

Kim Milyoner Olmak İster?'de şaşırtan anlar! İlk soruda elenen yarışmacı heyecanına yenik düştü

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
05.05.2024 23:44
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ATV'nin sevilen programı Kim Milyoner Olmak İster?, ilgiyle izleniyor. Oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen Kim Milyoner Olmak İster?'de bu hafta şaşırtan anlar yaşandı. Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenik düştü. Yarışmacı ilk soruda elenerek büyük şaşkınlık yaşadı. İşte yarışmacının elendiği soru ve yanıtı....

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün şaşırtan anlar yaşandı.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ!

Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenildi. Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?" sorusu çıktı.

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KOLYE YANITINI VERDİ!

Yarışmacı bir an heyecana kapılarak 'D- Kolye' cevabını verdi.

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DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Doğru cevap olan 'A- Bilezik' şıkkının doğru olduğunu gören yarışmacı büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayarak yarışmaya veda etti. Yarışmacı ödül alamayarak yarışmada ayrıldı.

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Sunucu Kenan İmirzalıoğlu Kim Milyoner Olmak İster Oyuncu
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