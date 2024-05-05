Kim Milyoner Olmak İster?'de şaşırtan anlar! İlk soruda elenen yarışmacı heyecanına yenik düştü

ATV'nin ilgiyle izlenen programlarından 'Kim Milyoner Olmak İster?', her hafta olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla ekranlara gelen 'Kim Milyoner Olmak İster?'de bugün şaşırtan anlar yaşandı.

HEYECANINA YENİK DÜŞTÜ!

Yarışmaya katılan Yakup Şahin isimli yarışmacı, heyecanına yenildi. Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi genellikle altın, gümüş gibi elementlerden yapılan ve bileğe süs için takılan halkaya verilen addır?" sorusu çıktı.

KOLYE YANITINI VERDİ!

Yarışmacı bir an heyecana kapılarak 'D- Kolye' cevabını verdi.

DOĞRU CEVABI GÖRÜNCE ŞAŞIRDI

Doğru cevap olan 'A- Bilezik' şıkkının doğru olduğunu gören yarışmacı büyük şaşkınlık ve hayal kırıklığı yaşayarak yarışmaya veda etti. Yarışmacı ödül alamayarak yarışmada ayrıldı.







