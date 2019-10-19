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Feci şekilde can verdi! Sinir krizi geçirdiler

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TÜRKİYE GÜNCEL  | 19.10.2019 23:15 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır (36), iddiaya göre sürücüsünün aşırı hız yaptığı otomobilin çarpıp, üzerinden geçmesi sonucu yaşamını yitirdi. O anlar ise bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı.

Feci şekilde can verdi! Sinir krizi geçirdiler

Kaza, akşam saatlerinde Çorlu- Çerkezköy yolunun Işıklar mevkisinde meydana geldi. Saffet Doktoroğlu yönetimindeki otomobil, yol kenarında bekleyen Mehmet Beşir Sabır’a çarptı. Sürücüsünün aşırı hız yaptığı iddia edilen otomobilin çarptığı Sabır, yaklaşık 20 metre savruldu. Bu sırada otomobil, Sabır’ın üstünden geçip,kaldırım ve tabelalara çarparak durabildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Sabır’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücü Doktoroğlu, polis ekiplerince gözaltına alınırken, kaza yerine gelen Sabır’ın yakınları cesedin başında fenalık geçirip gözyaşı döktü.

BELEDİYE BAŞKANI SAKİNLEŞTİRDİ

Öte yandan, bölgeden geçerken kazayı gören Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel’de Sabır’ın yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaza anı çevredeki bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ ergene Mehmet Beşir Sabır

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