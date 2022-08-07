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  4. Feci şekilde yanmıştı! 5 haftalık komadan sonra hayata dönen genç kadının kendine seçtiği kariyer şaşırttı

Feci şekilde yanmıştı! 5 haftalık komadan sonra hayata dönen genç kadının kendine seçtiği kariyer şaşırttı

07.08.2022 13:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bit tedavisi için saçında yanıcı bir kimyasal madde varken mutfağa girdiğinde yaşadığı korkunç bir kaza sonucu vücudunun neredeyse yarısından fazlasının yanan Aleema Ali, kazadan 6 yıl sonra bir sosyal medya uygulamasında dikkat çekti. Bugün 18 yaşında genç bir kız olan Aleema, TikTok'ta güzellik üzerine yaptığı paylaşımlarıyla dikkat çeken binlerce takipçisi olan bir influencer.

Feci şekilde yanmıştı! 5 haftalık komadan sonra hayata dönen genç kadının kendine seçtiği kariyer şaşırttı

12 yaşındayken yaşadığı korkunç bir kazanın ardından, vücudunun yarısından fazlası yanan Aleema Ali, kazadan 6 yıl sonra güzellik üzerine paylaşımlar yapan bir influencer olarak sosyal medyada geniş bir kitle yakaladı.

DOKTORLAR ÖLECEĞİNDEN KORKTU

doktor

Verdiği bir röportajda kazaya ilişkin detayları anlatan Aleema, yurttan saç biti kaptıktan sonra eve döndüğünde tedavisi için saçına sürdüğü bir kimyasal ile mutfağa girdiğini ve ocağın yanından geçerken bir anda alev aldığını anlattı.

Kazanın ardından beş hafta komada kaldı ve 9 ay boynca hastanede kaldı. Doktorlar yanıklarının ciddiyeti nedeniyle öleceğinden korksa da, Aleema hayata tutundu yaşamayı başardı.

YENİ BİR DÖNEM

yanık

Kaza anında düşündüğü tek şeyin öleceği olduğunu söyleyen genç kız, kazanın ardından da yanık izleri nedeniyle yaşadığı özgüven problemleriyle boğuştuğunu anlattı. Ancak kendisini daha güzel hissetmek için aldığı, kozmetik püf noktaları içeren eğitimler onun için bambaşka bir dönem başlattı.

BAŞARILI OLDU

makyaj

Bir sosyal medya hesabı açarak öğrendiklerini başkalarıyla da paylaşmaya karar veren Aleema, oldukça başarılı oldu. Pyalaşımları birçok insanın etkileyen ve onlara ilham veren Aleema, son paylaşımlarından birinde doktorların imkansız olduğunu söylemesine rağmen saçlarını nasıl uzattığını anlattı.

Genç kız, yaptığı iş için “Hayatımı daha iyi hale getirdi” dedi. “Eskisinden çok daha güçlü ve cesur hissediyorum ve kendime güveniyorum.” diye de ekledi.

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