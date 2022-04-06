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Fedon'dan kötü haber geldi! Ameliyata alındı

06.04.2022 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Fedon'dan kötü haber geldi. Türkiye'nin en sevilen müzisyenlerinden biri olan Fedon Kalyoncu, ameliyat oldu. Fedon'un hastalığını ise Onur Akay duyurdu.

Fedon'dan kötü haber geldi! Ameliyata alındı

Fedon Kalyoncu'dan kötü haber geldi. Fedon Kalyoncu, yaşadığı damar sorunu nedeniyle hastanede ameliyat oldu.

Magazin dünyasındaki gelişmeleri sık sık aktaran Onur Akay, yazdığı köşe yazısında ünlü sanatçı Fedon'un ameliyat olduğunu yazdı.

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Akay, "75 yaşındaki sevilen sanatçımız Fedon Kalyoncu, bugün ayak damarlarındaki bir problem yüzünden ameliyat oldu ve damarlarına stend takıldı. Özel bir hastanede gerçekleşen operasyonun başarılı geçtiğini öğrendim. 2011 yılında anjiyo olan ve kalp damarlarından üçünün tıkalı olduğu anlaşılan Fedon, dört saat süren bir kalp ameliyatı geçirmişti. 2019 yılında ise böbreğinde bir tümör ortaya çıkmış ve başarılı bir ameliyatla alınmıştı. Değerli sanatçımıza acil şifalar dilerim." ifadelerini kullandı.

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