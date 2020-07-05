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Fedon 'geçinemiyoruz' diyen ünlülere kızdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2020 14:56 | Son Güncelleme

Usta sanatçı Fedon, dün Kanal D'de yayınlanan '2. Sayfa' programına konuk oldu. Pandemi süreci sonrası soluğu Bodrum'da alan Fedon, 'geçinemiyoruz' diyen meslektaşlarına sert çıktı.

Fedon 'geçinemiyoruz' diyen ünlülere kızdı

Geçtiğimiz haftalarda Bodrum'a tatile giden Fedon, '2. Sayfa'ya konuk oldu. Asiye Acar'ın sorularını yanıtlayan şarkıcı, 'geçinemiyoruz' diyen sanatçılara ateş püskürdü. "Müzisyen arkadaşlar var gerçekten zor durumda olan geçinemeyen ama bizler öyle değiliz. Ben onlar adına utanıyorum, yıllardır çalışıyorum hiç mi birikimim yok tabii ki var 3 ay da çalışmasınlar."

Fedon 'geçinemiyoruz' diyen sanatçılara sert çıktıAğlamak yakışmıyor diyen Fedon, "Çok talihsiz bir açıklama, kalkıp da ağlamak ayıptır" dedi. Pandemi sürecinde konserleri iptal olan Demet, Akalın, Coşkun Sabah, Serdar Ortaç gibi isimler bu dönemde çok zorlandıklarını söylemiş ve 'geçinemiyoruz' demişlerdi.

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