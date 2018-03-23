Fedon: Viagraya ihtiyacım yok

Daha sonrasında tiyatro ve sinema camiasına katıldı, 1972 senesine kadar bir çok filmde oyunculuk deneyiminde bulundu. Oyunculuk sektöründe kalmaya 1972 senesinden sonra da devam eden Fedon, aynı dönemlerde şarkı söylemeye de başladı, ses yapısı ve söylediği taverna müzikleriyle çevresinden çokça olumlu tepkiler alan bir isim haline dönüştü. En sonunda 1987 senesinde kendine ait tavernasını, "Zorba Taverna"yı açtı.

Sanat dünyasında Fedon olarak tanınan Fedon Kalyoncu, 19 Ağustos 1946'da dünyaya geldi. İstanbul’da dünyaya gözlerini açan Fedon'un annesi Ermeni asıllı, babası ise Rum asıllı. 1962 yılına kadar eğitim hayatına devam eden Fedon, 1962 yılına gelindiğinde o dönem eğitim gördüğü Zoğrafyon Rum Lisesi'ndeki eğitimini yarıda bırakmayı tercih etmiş ve öğrenimine o yıl son verdi.

Fedon çapkınlığıyla ilgili sorulara "Özel bir şey yiyip içmiyorum. Viagraya gerek yok" yanıtını verdi.

72 yaşındaki müzisyen Fedon, formunu yüzmeye borçlu olduğunu söyledi. Fedon çok konuşulacak çıkışlar da yaptı.

Sahne şovlarında söylediği Yunan şarkılarla, kırdığı tabaklarla ve kıvrak danslarıyla döneme damgasını vuran isimlerden biri oldu. 1991'de profesyonel olarak şarkı söylemeye başlayan Fedon, yine 1991 yılının sonlarına doğru "Senin İçin" ismini verdiği ilk albümünü çıkarttı. Türk kültür yapısında yer almayan taverna müziğini Türk insanına sevdiren, üstelik şarkıları da Yunanca söylemesine rağmen sevdiren Fedon; bu yönleri itibariyle özel bir isim. Fedon, ülkemizde ilk kez TRT ekranlarına çıkıp Yunanca şarkı söyleyen kişi.

Fedon'un dedesi olan Kleanti Kalyoncu, Kurtuluş Savaşı dönemlerinde Çanakkale Savaşı'nda Türk cephesi için çatışmış ve bu savaşta şehit düşmüştür. Bu yüzden Fedon, bir şehit torunudur.

Fedon, içinde beslediği Mustafa Kemal Atatürk sevgisinden dolayı koluna kalın puntolarla Atatürk'ün imzasını dövme olarak yaptırdı.

Fedon, bir kulağına haç şeklinde bir küpe, diğer kulağına ay – yıldız şekillerinin bulunduğu küpe takarak kendi tarzını yaratmaktadır.

Eda Kalyoncu'yla tutkulu bir aşk yaşayıp evlendikten sonra bir erkek ve bir kız çocuğu olmuştur. Kız çocuğunun adı Natalie, erkek çocuğunun adı ise Theo'dur.

FEDON'UN ALBÜMLERİ:

Aşığınım ( 1992 / Ekim)

Bir Kadın Var (1997)

Bir tanem (1997)

Neredesin? (1994 / Haziran)

Senin İçin (1991 / Aralık)

Sevdiklerimizle (2000 / Nisan)

("Sevdiklerimizle" albümü bir toplama albümdür)