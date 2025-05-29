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Felaketi yaşıyorlar: Buzul çöktü! Bir köy yok oldu... 1 kişiden haber alınamıyor

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Çiğdem Sevinç

İsviçre’de Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelan bir köyü yok etti. Yetkililer, 1 kişiden haber alınamadığını açıkladı.

İsviçre’nin Valais kantonundaki Lötschental Vadisi'nde yer alan Blatten adlı köy, Alp Dağları'ndan kopan buzul parçasının neden olduğu heyelanda yok oldu.

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TAHLİYE EDİLDİ

Yetkililer, 1 kişinin kayıp olduğunu belirterek, 200 kişi nüfuslu olan köyün 19 Mayıs’ta tedbir amaçlı tahliye edildiğini açıkladı. Köy, binlerce ton çamur ve buzun altında kaldı.

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"KÖY ENKAZ ALTINDA"

Blatten Belediye Başkanı Matthias Bellwald, heyelandan sonra düzenlediği basın toplantısında, "Köyümüzü kaybettik. Köy enkaz altında. Yeniden inşa edeceğiz" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İsviçre buzul
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