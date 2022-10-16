Felaketin eşiğinden dönüldü! Tam 3000 kadını katledecekti

22 yaşındaki Tres Genco, Ohio'daki isimsiz bir üniversitede kadınları hedef alıp öldürmeyi planladığını kabul etti. Bugüne kadar herhangi bir kadın tarafından kabul görmemiş ve içinde yoğun bir kadın nefreti büyüten Genco'yu bu planı yapmaya iten şeyin de bu his olduğu ortaya çıktı.

PAYLAŞIMI ELE VERDİ

Bu hislerini açığa vurduğu birçok sosyal medya hesabı olan genç adamın katliam planı da, kadınlara karşı öfke besleyen ve ağırlıklı olarak erkeklerden oluşan çevrimiçi bir toplulukta yaptığı paylaşım ile keşfedildi.

BİR KIZ YURDUNU HEDEF ALMIŞTI

Bu hesaplarında paylaştığı yazılarında kadınları nefret, kıskançlık ve intikam nedeniyle katledeceğini ve ölümlerinin büyük bir eşitlik sağlayacağını söylediği görüldü. Bu yazılardan birinde, 3.000 kadar insanı öldürmeyi umduğunu yazmıştı. Soruşturmalar, Genco'nun bu ifadeleri yazdığı gün, Ohio'daki bir kız öğrenci yurdunu ve bir üniversiteyi aradığını da ortaya çıkardı.

ARAMA GEÇMİŞİNDE BULUNDU

Mahkeme belgelerine göre savcılar, Genco'nun 15 Ocak 2020'de Ohio'daki bir üniversiteyi gözetlediğini ortaya çıkardı. Aynı gün müfettişler, Genco'nun 'silahlı saldırı planlamak' ve 'suç işlemeye hazırlanmak' gibi konuları çevrimiçi olarak aradığını keşfetti.

O KATİLE HAYRANDI

Genç adam sosyal medya hesaplarında ayrıca, 2014 yılında Isla Vista, Kaliforniya'da kadın nefreti sebebiyle altı kişiyi öldüren ve 14 kişiyi yaralayan 22 yaşındaki Elliot Rodger'a da hayranlığını dile getirmişti.



