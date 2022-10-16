İki kadın bir adam: Aynı adamla çıktıklarını öğrendiler! Onu terk edip birlikte tatile çıktılar

Faith ve ismi paylaşılmayan erkek arkadaşı ile doğum gününü kutlamak için üç hafta sonra Kosta Rika'ya gitmeye hazırlanırken, bir yabancıdan sinir bozucu bir mesaj aldı. Kadın, Faith'in yakın zamanda paylaştığı resimdeki adamın erkek arkadaşı olup olmadığını sordu ve yaklaşık bir yıldır Emely adındaki arkadaşıyla çıktığını söyledi.

DOĞRUYDU

Faith duyduklarına inanmak istemedi, bu yüzden çocuktan kendisini açıklamasını istedi ancak erkek arkadaşından yanıt alamadı. Emely daha sonra Faith ile temasa geçti ve aynı adam olduğundan %100 emin olmak için adamın dairesinin iki resmini ve ayrıntılarını paylaştı. Maalesef öyleydi.

TERK EDİLDİ

Adam sonunda her ikisine de cevap verdiğinde, durumu ciddiye almıyor gibi görünüyordu, hepsini bir şaka olarak görüyordu. Söylemeye gerek yok, iki kadın tarafından da terk edildi.

BİRLİKTE GİTTİLER

Şimdi Kosta Rika gezisi yaklaşıyordu ve Faith ne yapması gerektiğini düşünüp duruyordu. Sonra aklına bir fikir geldi ve birlikte iyileşebilmeleri için Emely'den kendisine katılmasını istedi. Emely kabul etti ve ikili 4 günlük bir maceraya atıldı, ormanın tadını çıkardı ve çok zor bir dönemde birbirlerine destek oldular.

İKİ İYİ ARKADAŞ OLDULAR

Faith bir Facebook gönderisinde "En güzel zamanlarımızı geçirdik" dedi. "Üstelik bu kız son gün bana bir doğum günü sürprizi hazırladı. Kadınlar bir harika!” diye yazdı. Yolculuklarının üzerinden bir ay geçti ve hala iyi arkadaşlar.



